Cerca de 1.000 personas, incluyendo 150 niñas y niños, se movilizan con banderas y carteles desde la frontera sur de México hacia el norte, con destino a la ciudad de San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oxaca, con el objetivo de que les brinden documentos temporales que les permitan llegar a la frontera norte con Estados Unidos.

Medios locales informan que se trata de migrantes que ingresaron de forma irregular a México después de atravesar países de América del Sur y América Central, que salieron durante la madrugada del domingo desde Tapachula, Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. El contingente está formado mayoritariamente por venezolanos, ecuatorianos, colombianos y hondureños.

“Los que estamos aquí no hemos cometido ningún delito, no tenemos por qué estar presos, lo que se requiere es un permiso que nos permita llegar”, dijo Ana Briseño, vocera de la caravana y originaria de Venezuela. En declaraciones a Prensa Latina, añadió que su objetivo es llegar a Estados Unidos y que no tienen recursos para volver a sus países.



Los migrantes reclaman el acceso a los permisos temporales que entrega México para poder circular en el país de forma legal. En particular, denuncian que las autoridades no entregan este documento en la frontera sur, sino en San Pedro Tapanatepec, a más de 200 kilómetros, y que las fuerzas de seguridad los detienen antes de que lleguen al lugar y los deportan por no contar con el documento.

Esta es la séptima caravana que busca atravesar México desde el comienzo de agosto. Los migrantes plantearon en declaraciones a la prensa que sumarán a quienes encuentren en el camino y tengan el mismo propósito.

El gobierno de México informó a principios de junio que había interceptado desde enero a 77.626 migrantes que circulaban en el país de forma ilegal, lo que supone un aumento de 89,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. También hubo un incremento de 71,9% en los menores de edad interceptados. Los principales orígenes de los migrantes fueron de Guatemala (43,1%) y Honduras (42,2%), El Salvador (4,7%), Cuba (3%) y Nicaragua (2,4%)



Las deportaciones aumentaron 9,2% interanual en el primer trimestre de 2022, con 26.131 "extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana", comparados con 23.940 en el mismo periodo de 2021. La mayoría de los deportados provienen de Guatemala, (11.262 migrantes) y en segundo lugar se encuentra Honduras, con 11.021 deportaciones.