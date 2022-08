Todo indica que la coalición de izquierda Frente Guasú (FG) se presentará dividida a las elecciones presidenciales de Paraguay, con cuatro partidos integrando la alianza opositora Concertación, con el Partido Liberal, y otros cuatro respaldando la chapa presidencial independiente integrada por el excanciller Euclides Acevedo y el senador del FG Jorge Querey.

La fórmula presidencial Acevedo-Querey fue presentada este martes, sin emblemas partidarios a la vista, el día previo a que cierre el plazo para inscribir ante las autoridades electorales las fórmulas que competirán en las internas del 18 de diciembre, previas a las elecciones generales del 30 de abril de 2023.

Querey será el único miembro del FG que integre una chapa, ya que hace dos semanas la senadora del FG Esperanza Martínez dio por fracasadas las negociaciones para liderar una fórmula presidencial integrada por otro partido de la Concertación. Así, no habría competencia en la alianza opositora, ya que solo se presentó la dupla del líder del Partido Liberal, Efraín Alegre, y Soledad Acuña, quien se presenta como independiente pero fue ministra durante los cuatro años de mandato del expresidente Horacio Cartes, del Partido Colorado.

El fin de las negociaciones dentro de la Concertación llevó a que cuatro partidos del FG optaran por retirarse de la alianza, mientras otros tantos ratificaron su pertenencia. En términos de peso político, los números son iguales: cuatro senadores lideran partidos que siguen integrando la Concertación y otros tantos se volcaron a la fórmula Acevedo-Querey, incluido este último.

Nueva fórmula

Acevedo y Querey presentaron su fórmula en la mañana de este martes. "Este es un acuerdo para sacar al país del estercolero en que se encuentra. Nuestro compromiso será la lucha frontal contra la corrupción", prometió Acevedo, que llamó a Querey como un "amigo" y aseguró que la dupla "no es la ocurrencia ni la espontaneidad política de nadie" sino "el resultado de un trabajo de mucho tiempo".

El excanciller, que integró el gobierno de Mario Abdo como colorado pero se presentaría en las elecciones como independiente, subrayó que esta fórmula no solo busca ganar las elecciones sino también buscar un amplio acuerdo en el Congreso para llevar adelante el "cambio estructural" que precisa Paraguay. "Si no hay un acuerdo político inteligente (con congresistas) no se puede garantizar la gobernabilidad", destacó.

Reacciones en el FG

El líder indiscutido del FG es el senador y expresidente Fernando Lugo, quien permanece internado en coma inducido desde el 10 de agosto, tras padecer un accidente cerebrovascular y superar varios procedimientos.

La senadora Martínez, cuyo partido continúa dentro de la Concertación, ha señalado en varias de sus apariciones que ella respeta lo que sabe que eran los deseos de Lugo de mantener la "unidad" de la oposición, pese a que en la Concertación, según ella misma manifestó, no se haya "respetado" el lugar que debía ocupar el FG. Al ser consultada sobre la fórmula Acevedo-Querey, manifestó su confianza en que "al final del camino", marcado por las elecciones de abril, la oposición llegue unida.

"Espero que esto sea una disputa táctica sobre la chapa presidencial. Acá lo más importante es que al final del camino lleguemos juntos", dijo en entrevista con la radio Monumental. "No es fácil una articulación de los partidos, pero el camino es concertar y hacer acuerdos políticos", insistió.

Por su parte, el senador Carlos Filizzola, cuyo partido también continúa en la alianza con el Partido Liberal, le restó dramatismo a la situación. El legislador señaló que la Concertación es por ahora una alianza para las elecciones legislativas, porque el FG en su conjunto todavía no se posicionó sobre qué fórmula presidencial apoyará.

"Como no nos pusimos de acuerdo en cuanto a la chapa, se dijo que se respetaba la decisión que tomó un grupo de partidos de salir de la Concertación y buscar otra propuesta", resumió Filizzola en declaraciones con la radio Universo.