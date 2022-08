Un trabajador de Dreyfus Timbúes sufrió un accidente laboral que le amputó el brazo. El operario fue trasladado en código rojo en helicóptero sanitario de UTV al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El paciente tiene 56 años y se accidentó ayer por la mañana, informaron desde el servicio de emergencias UTV. Alrededor de las 10.40 arribó al Heca el helicóptero que trasladaba al operario. El tránsito se vio interumpido hasta que el vehiculo aéreo culminó sus maniobras y el accidentado fue ingresado al establecimiento, indicó LT8. Andrea Becherucci, subdirectora del Heca, comunicó que la persona herida padeció “la amputación traumática del tercio anterior de un antebrazo. Estaba compensada pero como presentaba sangrado activo, fue ingresada de urgencia a quirófano para tratar de detener la hemorragia”. “Es frecuente que lleguen personas accidentadas en helicóptero”, reconoció la médica. “Llegan desde todo el sur de la provincia, víctimas de accidentes laborales, en vía pública y de tránsito. Pero el traslado en helicóptero no lo disponemos nosotros. Hay una empresa en particular que hace esos traslados a Rosario y, además, algunas comunas y municipalidades, como también varias empresas, cuentan con cobertura de helicópteros para trasladar a accidentados in itinere (sufrido por el trabajador durante el desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo, y que se considera accidente laboral). Pero de nuestra parte, llegan los pacientes y los asistimos”.