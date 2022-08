José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad, quedó nuevamente expuesto por la forma en que financia sus campañas electorales. Este miércoles, luego de que se conociera la multa de más de 18 millones de pesos que el juez federal Alejo Ramos Padilla impuso a Avanza Libertad por no haber podido acreditar debidamente cómo se utilizaron los aportes estatales destinados a las boletas de las elecciones legislativas de 2021, el empresario textil Teddy Karagozian contó en sus redes sociales que en 2017 Espert le propuso el cargo de vicepresidente a cambio de financiamiento para la campaña.

"Me cuentan que Espert suele mencionarme en sus shows mediáticos. Para que quede registrado porqué tiene ese encono conmigo (me lo preguntan varios) acá una sucinta explicación", escribió Karagozian en su cuenta de Twitter, donde publicó un extenso hilo con los detalles de la propuesta que Espert le habría hecho entonces.

"Había venido a almorzar a casa, con un economista amigo en común y otros empresarios, también economistas. En ese almuerzo, sería 2017, varios le dijimos que su teoría no se podía implementar y subiría el costo al generar desempleo y deuda, como además terminó sucediendo. (Le dijimos) que al revés podía funcionar, hacer los cambios, un dólar correcto y luego abrir la economía", recordó el empresario.

"Luego de ese almuerzo, al que vino con la actual esposa, pues me dijeron que así se controlaba, pasó un tiempo y me llamaron dos asesores de él, un hombre y una mujer", continuó la anécdota. Fue "cuando buscaba un vicepresidente para su candidatura", aseguró Karagozian en el hilo de Twitter.



Los asesores de Espert, según el relato de Karagozian, fueron a la casa del empresario a plantearle "si podía ser candidato (de Espert)", oportunidad en la que "les conté de nuestras diferencias", repasó. "Aún así me pidieron que nos reuniéramos", siguió el referente textil, encuentro que se concretó en el restaurante Roza Negra, en San Isidro.

"Fuimos a Roza Negra en San Isidro una noche. Él, sus dos asesores, un empresario muy importante de Argentina como testigo y yo. La cena empezó bien, luego después de que él hablara y hablara le pregunté si le interesaba lo que yo pensaba. Hablé del sistema impositivo (luego publiqué 'Revolución Impositiva' donde lo puse por escrito) y antes de terminar empieza a subir la voz diciendo que solo quería cerrar la economía, a lo que le pregunté a los testigos de él y mío si había mencionado el tema. Se dio cuenta que se pasó y se levantó para ir al baño", contó el empresario.

Tras el incómodo momento, continuó, "sus asesores me pidieron disculpas y me levanté para dejar la tarjeta a la caja, para que me cobren a mí. Cuando vuelve, me dice casi textual que si yo quería que él dijese que había que proteger a la industria lo haría pero que debía financiar la campaña".

"Por supuesto me reí y casi textual le dije que no éramos compatibles pues no era así como se hacía y que yo no quería cerrar la economía y menos ser su vicepresidente", afirmó Karagozian. Finalmente, pasaron a hablar "de otras cosas", aunque "sus asesores quedaron consternados, tanto que creo que al mes lo abandonaron pues no fue solo conmigo (con lo que nuestro amigo en común tenía razón al decir que se descontrola si no está su esposa)", añadió el empresario.

"Luego hizo algo de shopping de vices, y no recuerdo con quién terminó", sumó el referente textil, sobre el proceso en el que finalmente fue escogido Luis Rosales como segundo de la fórmula presidencial. Espert "es un economista mediático, al que no se le conocen éxitos, salvo que es un atractivo para generar grieta. Sus estrategias son mediáticas en el sentido que plantea cosas desde el que no tiene obligación de ejecutar. Hoy es diputado, ojalá le sirva para aprender", concluyó Karagozian.

Multa de la Justicia Electoral

La anécdota de Karagozian vuelve a poner el foco sobre el financiamiento de las campañas de Espert, luego de que este miércoles se conociera que la coalición que lidera, Avanza Libertad, fue multada en más de $18 millones por la justicia electoral de La Plata, que desaprobó la rendición de gastos de la campaña del año pasado.

Así lo dispuso el juez federal Alejo Ramos Padilla, que desaprobó los gastos presentados por los tres partidos que integran la alianza: Dignidad Popular, Partido Demócrata y Unión del Centro Democrático.

Voceros judiciales precisaron que el Estado le otorgó a los libertarios unos 18 millones de pesos para las boletas electorales, pero los propios responsables económicos y apoderados de la fuerza denunciaron irregularidades en torno a la impresión: durante una audiencia llevada a cabo el 20 de octubre del año pasado en los tribunales platenses, los apoderados de Unión del Centro Democrático y del Partido Demócrata denunciaron a su par de Dignidad Popular porque las facturas para la impresión de las boletas estaban firmadas por un remisero, que no tenía relación con el negocio de la imprenta.

De este modo, Avanza Libertad fue multada por un total de 18.197.516 pesos por no haber podido acreditar debidamente cómo se utilizaron los aportes estatales. Ahora, la justicia penal tiene en sus manos la posibilidad de comenzar una investigación por supuestos delitos de acción pública y malversación de fondos públicos.