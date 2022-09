En el marco de la campaña "Aprobar es humano" de Amnistía Internacional (AI), el actor estadounidense Mark Ruffalo, hizo llegar este miércoles un mensaje a los ciudadanos de Chile para que voten el Apruebo en el plebiscito sobre el borrador de la nueva Constitución que se votará el próximo domingo.

“El mundo los mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia”, dijo el actor en un video difundido vía redes sociales y añadió: “Es hora de pasar la página de la crueldad de los años de (Augusto) Pinochet y adoptar una Constitución de un mundo nuevo y cambiante”.

En el video, Ruffalo mandó un saludo para "aquellos que luchan por el cambio de Constitución", y expresó que la aprobación del proyecto de la nueva Constitución daría "más igualdad, humanidad y consideración en ella”.

Varias son las celebridades y personalidades destacadas que dan sus puntos de vista sobre el proceso constituyente que atraviesa el país. Hace un mes, el actor chileno-estadounidense, Pedro Pascal también se mostró a favor de la aprobación de la nueva Constitución a través de las redes sociales. Por su parte, la reconocida cantante Mon Laferte publicó el 20 de agosto: "APRUEBO por si alguien tiene duda".

La ex alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, quien se despidió de su cargo este miércoles, Michelle Bachelet, anunció que votará desde Ginebra por la aprobación del borrador de la nueva Constitución de Chile, descartando viajar a su país, donde se había especulado que participaría del cierre de la campaña.



"Voy a votar el 4 de setiembre y lo haré aquí, en Ginebra, y voy a votar a favor de la aprobación de la nueva Constitución", dijo en conferencia de prensa la expresidenta de Chile y reconoció que debió haberlo dicho después de que termine su mandato, el 31 de agosto: "Lo he debido decir a partir del 1 de setiembre, cuando ya no seré más la alta comisionada, lo sé, pero ya lo dije y lo he dicho también en mi país".

Qué dicen las encuestas

Dos encuestadoras publicaron el pasado viernes los resultados de sus últimos sondeos sobre el plebiscito sobre el borrador para la nueva Constitución chilena. En ambos sondeos, el Rechazo se impone con el 46% de la intención de voto de cara a las elecciones del 4 de septiembre.

El estudio Pulso Ciudadano reveló que el 45,8% de los encuestados votará en Rechazo de la nueva Cara Magna, mientras que el 32,9% apoya el Apruebo. Asimismo, los indecisos se ubican en el 15,7% y un 2,5% aseguró que votará nulo o en blanco.

Por su parte, en el estudio de la encuestadora Cadem, el 37% de los encuestados votaría Apruebo, 46% se inclina por el Rechazo y los indecisos se mantienen en el 17%.

“Frente a los sentimientos que le produce la nueva Constitución, 56% dice que le produce temor y 39% sostiene que le genera esperanza”, agregó el informe.

En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha manifestado a favor de cambiar la actual Constitución elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este sábado, sostuvo: "Me la voy a jugar por un Chile que se una por una Nueva Constitución, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo. Quiero decir, por cierto, que ambas opciones son legítimas".



"Si es que gana el Rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención”, expresó el mandatario.