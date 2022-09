Militantes, dirigentes políticos y sociales alineados con el Frente de Todos volvieron a concentrarse en el centro de la ciudad de La Plata para expresar su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la semana pasada el fiscal de la causa Vialidad pidiera para la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.





Una multitud de platenses se reunió por la tarde frente al edificio del Palacio de Tribunales Federales de La Plata, ubicado en calle 8 entre 50 y 51, y con banderas argentinas, bombos y cánticos manifestaron su apoyo a la expresidenta en el marco de la causa que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y en el cual la vicepresidenta se encuentra imputada.



Este es la segunda convocatoria que se realiza en la ciudad capital, dado que el sábado pasado, en el marco de los encuentros y movilizaciones que se habían programado en distintas plazas del país, la cita fue en Plaza Belgrano, hasta donde se acercó el gobernador Axel Kicillof y desde donde convocó a los presentes a que se movilizaran hasta el barrio porteño de Recoleta para repudiar la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de vallar la casa de la Vicepresidenta.



Entre los presentes, varios dirigentes oficialistas de distintos niveles se sumaron a la concentración de hoy que contó, además, con la participación de organizaciones sociales que movilizaron una importante cantidad de personas.



El diputado nacional Daniel Gollán consideró ante Télam que este tipo de manifestaciones llegaron en un momento en que la militancia estaba ante un escenario de “anomia, angustia, desilusión, falta de orientación” y consideró que “este embate que ha hecho el poder mediático, judicial, político y económico de nuestro país contra nuestra vicepresidenta, nos ha despertado y nos ha puesto en una nueva perspectiva de cara el 2023”.



En esa línea, destacó que ve “una gran esperanza de que a partir de la conducción univoca de nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, nos unificaremos todos”.



La ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó que de las movilizaciones no están participando sólo “dirigentes políticos del Frente de Todos, ni organizaciones; sino que también mucha gente se acercó de manera espontánea, como está ocurriendo en todo el país, para denunciar el ataque a Cristina y en defensa de la democracia”.



En ese contexto, indicó que el avance judicial contra la vicepresidenta es “a la institucionalidad democrática, como ya se hizo en otros países, y aquí quieren proscribir políticamente a Cristina”.



Entre los asistentes también estuvo la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, quien consideró que lo que está sucediendo “es producto de un sector mafioso de la Argentina que no quiere que vuelva a gobernar un proyecto político como fue el que encabezaron Néstor (Kirchner) y Cristina; y no quieren porque fue un proyecto que desendeudó, repartió, que construyó condiciones de igualdad, de justicia, de reconocimiento, de dignidad”.



La funcionaria bonaerense consideró que ese “sector mafioso está cegado por el odio y no pudo darse cuenta lo que iba a suceder si avanzaban porque frente a eso hay un pueblo que dijo hasta acá llegaron”.



Además, participó el director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Arteaga; el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno; el vicepresidente del Instituto Cultural, Gianni Buono; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; las concejalas Yanina Lamberti y Ana Negrete, sus pares Ariel Archanco, Guillermo Cara y Juan Granillo, los dirigentes peronistas Mariano y Gabriel Bruera, entre otros dirigentes locales afines al Frente de Todos.