El vocero y referente mapuche Orlando Carriqueo viajó a Europa invitado por la organización ambientalista BreakFree para participar de diversas actividades que comenzaron el 18 de abril y se extenderán hasta el 3 de mayo, entre ellas la Huelga Mundial por el Clima en Zurich, la Asamblea General del Banco Nacional Suizo, la reunión de los ministros del G7 en Turín por la transición energética y también será parte de su agenda la visita al Parlamento Europeo en Bruselas. Además de Carriqueo, participan de la gira las argentinas Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y Carolina Llorens, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra–Via Campesina. En la Asamblea del Banco Nacional Suizo (BNS), Carriqueo fue vedado de participar al igual que la referente de Serpaj. Allí, el objetivo era denunciar y rechazar la actividad de fracking en Vaca Muerta ante una de las entidades financieras que sostienen proyectos de explotación de hidrocarburos en todo el mundo.

"La idea era tejer lazos con otras organizaciones, contar nuestras experiencias y buscar acompañamiento para los proyectos productivos que tenemos en el territorio", dijo a Página 12 desde París Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. "Además vinimos a denunciar lo que está pasando con la contaminación en Vaca Muerta, lo hicimos en Zurich, Berna, Ginebra, en la universidad, en la ONU, y nos juntamos con varios estamentos del gobierno suizo, entre ellos los parlamentarios Delphine Klopfenstein del Partido Verde y Carlo Sommaruga, del Partido Socialista", agregó.

Dos días antes de la Asamblea General del BNS, la comitiva argentina se había reunido con dos directivos de la entidad, Atilio Zanetti y Sofía Fader, encargada de sector de análisis de riesgo. "Llevamos datos duros, ellos sabían que íbamos a participar porque las organizaciones ambientalistas que nos llevaron son accionistas del banco y están discutiendo la contaminación y el financiamiento que reciben las siete empresas que están en Vaca Muerta, entre ellas Chevron, Shell y Total Gas", explicó Carriqueo. El vocero mapuche relató que los CEOs le replicaron que el fracking es legal en Argentina, a lo cual respondió que eso no los habilita a contaminar.

"Hay denuncias muy sólidas, el informe del agua de la Universidad de Río Negro, el mapeo de los 473 sismos y movimientos de tierra que hubo entre 2015 y 2024, los cien millones de litros de agua dulce que usan las empresas petroleras, no pueden desconocer que Vaca Muerta es un proyecto alejado y que las empresas son centrales en el mercado, con antecedentes en contaminación grave", precisó Carriqueo en diálogo con este diario. "La cláusula de exclusión no funciona, ahí tensionamos un poco la política de la sociedad suiza que tienen los bancos pero que no se aplica afuera, ese fue otro contrapunto", agregó.

En teoría ya estaban preparados los discursos de tres minutos, Carriqueo lo daría en francés y Katz en alemán, pero cuando ingresaron al hotel de la Asamblea fueron rodeados por personal de seguridad y les dijeron que por reglamento del banco como teníamos una acción cada uno del Banco no podían hablar allí. Pero el episodio fue filmado y la comitiva consiguió bastante espacio en los medios. Al día siguiente fueron recibidos por la Secretaría de Estado de Suiza. "Ellos se escudan en que Argentina no hace cumplir sus leyes, a lo que les dijimos que nadie es inocente, que tenemos el derecho al resguardo del territorio, que frenamos el proyecto del hidrógeno verde y ahora del oleoducto sin consulta íbamos a frenar el ingreso de las empresas al territorio", apuntó Carriqueo al finalizar su participación en la manifestación contra el G7 en Turín.

Carriqueo denunció en la Huelga Mundial por el Clima la “expoliación y el saqueo”. “Nosotros no podemos seguir sosteniendo los modos de vida de las sociedades europeas o del primer mundo. Los modos de vida y consumo que sostienen en estos lugares no son producto de políticas bien aplicadas, no son producto de buenos programas económicos o de buenos gobiernos. Son producto del saqueo, expoliación y muerte de otros espacios territoriales”, indicó ante el auditorio europeo la semana pasada al hablar de cambio climático.



“El cambio climático, el recambio de la matriz energética es responsabilidad de todas y de todos. No queremos ser hoy colonias energéticas. Porque significa sometimiento y no estuvimos ni vamos a estar dispuestos a eso”, fustigó Carriqueo en Suiza, donde mencionó las políticas extractivistas y llevó el rechazo al fracking petrolero en Vaca Muerta “que contamina el agua y la tierra”. Al mismo tiempo, ratificó el cierre de las tranqueras a las mineras que el año pasado promovieron las comunidades en la Región Sur y cordillera de Río Negro y enfatizó en el rechazo a las forestales e hidroeléctricas.

El referente mapuche también se reunió con el alcalde de Ginebra, Alfonso Gómez, y su jefa de Relaciones Exteriores, Tamara Wiher, quien se comprometió a revisar los museos de la ciudad para determinar si existen objetos culturales del Pueblo Mapuche para trabajar en la restitución.

Carriqueo y sus compañeras de viaje cosecharon menciones que se hicieron virales en las redes sociales de la activista ambientalista Greta Thumberg, como así también repercusión en la prensa europea.