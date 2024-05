El ex presidente del Banco Central Miguel Pesce consideró que la Argentina sufre atraso cambiario. "Si se continúa con niveles de inflación decrecientes pero altos, el tipo de cambio real va a seguir cayendo y eso va tener efectos sobre la competitividad de la economía", aseguró el ex funcionario. A la vez, sostuvo que el sector sojero, "que tiene mucho poder porque exporta un tercio del comercio exterior argentino, debería haber empezado a liquidar divisas de manera importante, pero eso no está sucediendo".

En declaraciones a radio Splendid, Pesce señaló además que la situación económica del país "es preocupante" y dijo: "Estamos entrando en un cono recesivo muy fuerte que ya está afectando al empleo, los salarios reales y la producción". "Las empresas no esperan una recuperación de la demanda, por lo cual lo que hoy estamos viviendo se va a extender al menos un trimestre más, con el efecto social que eso tiene", enfatizó. A su criterio, el Gobierno "tomó una decisión acertada que no fue dolarizar. Pero la erró con una devaluación del 118 por ciento en diciembre que aceleró mucho la inflación". Sobre la suba de precios, comentó que el presidente Javier Milei "recurrió al mito de que cuando asumió había una inflación del 15.000 por ciento anual, algo que no era real, pero a través de eso justificó las decisiones que ha tomado".