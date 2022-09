El presidente Alberto Fernández anunció que este viernes 2 de septiembre es feriado nacional en Argentina, tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner este jueves a la noche en Recoleta.

"Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto declarar en el dia de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta", dijo el Presidente durante el discurso por Cadena Nacional de esta madrugada.

¿Hay clases este viernes?

El feriado nacional decretado por Alberto Fernández para este viernes 2 de septiembre implica que no habrá clases, no habrá bancos y que las dependencias públicas de todo el país permanecerán cerradas.

Mientras, el transporte público funcionará con el cronograma de domingos y feriados.

Las guardias de los hospitales públicos y privados funcionarán normalmente, al igual que la recolección de residuos.



Cuándo es el próximo fin de semana largo

De acuerdo con lo establecido en el calendario de feriados nacionales, el próximo fin de semana largo ocurrirá entre el viernes 7 -por fines turísticos- y el lunes 10 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente se conmemora el 12 de ese mes. De esta manera, habrá tiempo para pasear y descansar por cuatro largos días.

Salvo este feriado por única vez, septiembre no tiene otros feriados. No obstante, la comunidad judía tiene en su calendario religioso dos días no laborales, el 26 y 27 de septiembre, por motivos de los festejos religiosos del Año Nuevo.