Los líderes de la región repudiaron el intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, alertaron sobre los efectos que producen los discursos de odio y convocaron a defender las democracias. “Los demócratas del mudo –dijo Lula da Silva-- no podemos tolerar cualquier violencia por divergencias políticas”.



“El intento de asesinato de Cristina merece repudio y condena de todo el continente", dijo el presidente chileno Gabriel Boric. "Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia", concluyó su publicación el presidente trasandino.

“La derecha política y algunos medios de comunicación nos están llevando a esta situación”, dijo Evo Morales a través de sus redes. “En nombre del pueblo boliviano condenamos y repudiamos este hecho criminal pero quiero decirle a la hermana Cristina que con esa larga lucha que dieron nuestros antepasados, la derecha no volverá, no derrotará al pueblo”.



Lula da Silva publicó un hilo de tuit. “Toda mi solidaridad compañera Cristina”, dijo. “Víctima de un fascista criminal que no sabe respetar divergencias y diversidades. Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios ella resultó ilesa. Que el autor sufra todas las consecuencias legales”, agregó. “Esta violencia y odio político que viene siendo estimulado por algunos es una amenaza a la democracia en nuestra región”.