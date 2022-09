Con la consigna "Todxs a la Plaza", distintos espacios políticos del peronismo y el kirchnerismo convocaron a una masiva movilización "en defensa de la democracia", tras el atentado que sufrió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández cuando llegaba de una sesión en el Senado a su vivienda de Recoleta. La movilización será este viernes 2 de septiembre, a las 12 hs, y se dirigirá hacia la Plaza de Mayo.

El Frente de Todos y el Frente Renovador, entre otros partidos políticos de signo peronista, llamaron a realizar una marcha hacia la Plaza de Mayo, ubicada en pleno corazón porteño, luego de que el presidente Alberto Fernández decretara este jueves a última hora y por Cadena Nacional un feriado "para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Desde la noche de este jueves, varios grupos de militantes y simpatizates de la expresidenta se congregaron en las inmediaciones de su vivienda en el barrio de Recoleta para manifestar su apoyo y repudiar el intento de magnicidio.



En este marco, el acto del congreso bonaerense del Partido Justicialista (PJ) en el que iba a hablar Cristina Kirchner este sábado fue suspendido.

Por otra parte, la CGT analizará durante el transcurso de la mañana la posibilidad de convocar a un paro nacional el lunes de la semana entrante. “La CGT analizará urgentemente los pasos a seguir en relación a este triste y vergonzoso hecho para la historia de nuestra democracia. Nuestra solidaridad con la compañera Cristina. Basta de violencia”, comunicó la entidad gremial en las últimas horas.

Feriado nacional hoy: ¿hay clases este viernes?

El feriado nacional decretado por Alberto Fernández para este viernes 2 de septiembre implica que no habrá clases, no habrá bancos y que las dependencias públicas de todo el país permanecerán cerradas.

Mientras, el transporte público funcionará con el cronograma de domingos y feriados. Las guardias de los hospitales públicos y privados funcionarán normalmente, al igual que la recolección de residuos.



Quién es el hombre que intentó matar a CFK

El hombre detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner es un ciudadano brasilero identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel. Tiene 35 años y fue puesto a disposición de la Justicia por el ataque a la exmandataria cuando arribaba a su casa en el barrio porteño de Recoleta. Los videos causaron una enorme conmoción.



El atacante actuó cuando Cristina Kirchner llegaba a su casa en Juncal y Uruguay tras una larga jornada con reuniones en el Senado de la Nación. Mientras la vicepresidenta firmaba ejemplares de su libro Sinceramente y saludaba a la militancia que desde hace más de diez días se acerca a su domicilio, un hombre burló la custodia y le gatilló a centímetros de la sien izquierda.



Según confirmaron a Página/12, el arma tenía cinco proyectiles pero se encontraba mal la corredera, de acuerdo con una pericia preliminar. Por eso no habría hecho el movimiento hacia atrás y, como la bala no ingresó en la corredera, no salió cuando la pistola fue gatillada.

La vicepresidenta alcanzó a cubrirse el rostro con las manos y agacharse. El hombre de inmediato fue reducido y el arma cayó al suelo, según confirmó en declaraciones a IP Noticias el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que "falló la custodia".



