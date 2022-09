Empiojar la vida hasta hacerla invivible. Borrar los límites de las palabras y de

las cosas para que ya nadie sepa qué suelo pisa y a quién pertenece. Decir izquierda y

apuntar a la derecha. Decir republicanismo cuando hay que decir fascismo. Empiojar.

Hacer imposible la vida de todos para que ya no sepamos qué ómnibus hay que tomar

ni en qué esquina tenemos que bajarnos. Empiojar, odiar y construir argumentos que

demasiada gente empiojada compra sin preguntar, sin entender, sin querer entender.

Cambiar los carteles que señalizan las calles, borrar la historia, la lejana (la campaña

del desierto) y la inmediata (Nisman), reescribir los argumentos de siempre y de todos.

Esa es la tarea que el enemigo ha emprendido. No es un capital puramente argentino,

no se hagan los rulos (recuerden la toma del congreso yanqui, los quema coches de

París, la paliza al hermano de Boric). No es solo nuestro destino latinoamericano. Basta

darse una vuelta por cualquier diario internacional para darse cuenta de que está

pasando en casi todos lados. En otros lados le llamarán de otras maneras, pero es

empiojar, confundir, estupidizar, correr los mojones para que ya nadie entienda más

nada. Y está resultando. Y en el mismo lodo, todos manoseaos, los que empiojan y

mienten, harán sus negocios, políticos y monetarios. Lo harán en un mundo

incendiado, pero no les importa. Lo harán en un mundo irrespirable, pero pueden más

las ganas de empiojar y de demostrar el poder de empiojarlo todo, que las de

contribuir a construir un mundo respirable, vivible. Habrá muertos, claro. La mayoría

los pondremos nosotros, como siempre. Pero nunca se sabe. Porque si esa bala salía

seguro que se incendiaba una ciudad, un país. Una ciudad y un país en donde viven

también los que empiojan, por mucho que se encierren en countries y en torres altas

como el cielo y puedan salir volando a sus casas de Miami en sus jets privados. Dicho

esto, me animo a decir que ya no se parece ni siquiera a una estrategia. Parece más

bien un berrinche. El berrinche de hacer algo simplemente porque lo pueden hacer.

Empiojarlo todo hasta que no haya otra cosa que tierra arrasada. ¿Y nosotros? Hay que

poner en marcha los anticuerpos. Ya. Todos y cada uno. La política, la calle, recuperar

los medios de comunicación, construir poder judicial, policial, de masas, quitarles

todas las herramientas posibles. No hay tiempo para contemplaciones ni eslóganes

que parecen la gran cosa pero no son nada. A los piojos que nos envenenan la sangre

sólo se los puede combatir con los anticuerpos que fuimos creando a través de

décadas de injusticias. Ya sabemos de lo que son capaces. Ya entendimos. Hay que

poner los anticuerpos a trabajar. No es una tarea solo del estado, o de un partido, o de

un grupo. Es una tarea de la humanidad, de la parte que va a poner la mayoría de los

muertos. Los anticuerpos, ya, antes de que sea tarde.