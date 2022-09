Este sábado, el Congreso de la Nación votó, por amplia mayoría, una resolución de repudio al atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernado "Chino" Navarro, celebró que se haya llegado a un acuerdo en el recinto.

Además, el dirigente del Movimiento Evita reflexionó sobre lo sucedido en las últimas horas en De Haberlo Sabido: "Lo que pasó con Cristina nos obliga a estar juntos".

Diputadas y diputados nacionales rechazaron apliamente el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner este sábado durante una sesión especial.

Si bien el PRO se retiró del recinto luego de la votación, el secretario aplaudió el apoyo de los legisladores a la expresidenta: "No hay coincidencia en por qué se votó la resolución, pero lo importante es que se votó".

"Hay odiadores en todos lados, pero son minoría. Son pocos, son intensos, gritan mucho y parece que son muchísimos. Pero la mayoría de pueblo argentino y la mayoría de los políticos argentinos no somos odiadores. No significa que no pensemos distinto", opinó el funcionario.



No obstante, en diálogo con AM750 aseguró que el viernes "nos faltó flexibilidad, generosidad y gradeza para estar todos juntos" en las manifestaciones que hubo alrededor del país en apoyo a Cristina Kirchner y en defensa de la democracia.

Por último, Navarro se refirió puntualmente a la convivencia dentro del Frente de Todos luego de lo sucedido: "Lo que pasó con Cristina nos obliga a estar juntos, pero el después es el para qué. Para consolidar la tarea del presidente, para respaldar y discutir cómo ordenar la economía".