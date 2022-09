La mayoría de los chilenos rechazó el borrador de una nueva Constitución, que se sometió a votación este domingo, descartando el documento redactado durante un año por la Convención Constitucional, que recibió el respaldo de la izquierda y el rechazo de la derecha, a la vez que generó división en la centroizquierda.

Los datos del escrutinio parcial del Servicio Electoral (98% de los votos) indican que el Rechazo al borrador alcanzó el 62% de los votos, mientras el Apruebo cosechó el 38%. El resultado obtenido por el Rechazo está muy por encima de lo que auguraban las encuestas, cuya difusión estuvo prohibida en las últimas dos semanas, y van en contra de lo que venían diciendo los analistas, que manifestaban que en este período las diferencias se habían acortado.

Los sectores políticos que se enfrentaban este domingo eran los mismos que en la segunda vuelta de 2021 respaldaban al ahora presidente, Gabriel Boric, y al entonces candidato presidencial José Antonio Kast. El Apruebo acumuló más de 4,5 millones de votos, tal como lo hizo Boric en ese entonces, pero el Rechazo consiguió más de 7,5 millones de votos, más del doble de los que cosechó Kast en 2021.

En cuanto a la participación, según los datos parciales, 12,5 millones de chilenos votaron este domingo, cuando el voto fue obligatorio, muy por encima de los 8,3 millones de la segunda vuelta de 2022.

La celebración del Rechazo

Los políticos de la derecha tradicional chilena, que han recolectado malos resultados en las últimas elecciones, no participaron en la campaña previa al plebiscito, pero sí inundaron el comando del Rechazo una vez que empezaron a conocerse los primeros datos del escrutinio.

Uno de ellos fue el senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, el partido heredero político de Augusto Pinochet, responsable de la Constitución elaborada durante la dictadura que está vigente desde 1980.

"Esta es la derrota de la refundación de Chile (...) y no se puede disociar al gobierno de esta derrota", aseguró Macaya, tras asegurar que el Ejecutivo hizo campaña por el Apruebo, algo que no está permitido por las leyes chilenas. La votación "tiene que ser un llamado a la reflexión para el gobierno, que tiene un rol a jugar en esto", añadió, antes de decir que la UDI sí coincide con la necesidad de un nuevo texto constitucional, tal como lo hicieron el 78% de los chilenos en el plebiscito de 2020.

En tanto, una de las caras más visibles de la campaña del Rechazo, el vocero de Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, aseguró que ahora hay que "seguir trabajando" para avanzar hacia una nueva Constitución. "Hoy, desde el Rechazo, queremos anunciar un camino de esperanza para seguir avanzando", subrayó Salinas. "Chile no requiere de más división, no aguanta más incertidumbre, necesitamos seguir avanzando", añadió.

"Esta ha sido la elección más importante desde el regreso de la democracia (y) estamos contentos porque los ciudadanos están ganado la elección sobre los intereses políticos", manifestó el vocero, que llamó a la sociedad civil y a los partidos políticos a "tener puentes" para promover "la participación cívica y ciudadana".

En sus oratorias, los dirigentes del Rechazo hicieron algunas menciones a puntos del borrador constitucional que eran cuestionados, dando a entender que ponía en peligro la propiedad privada y de los fondos de pensiones, puntos que han sido desmentidos de forma reiterada.

Mientras en un local se reunían los sectores de la derecha que respaldaron el Rechazo, en otro lo hicieron los movimientos de la centroizquierda que apoyaban la misma opción.

Allí, la senadora Ximena Rincón, de la Democracia Cristiana, dijo que la votación es "una respuesta de la ciudadanía a un mal texto" que "no une al país, no recoge las urgencias, enfrenta" y no "da respuestas a lo que el país estaba demandando". La senadora destacó que ahora hay una experiencia acumulada y llamó a "recoger las buenas y dejar atrás las malas" para avanzar con otro documento constitucional.

Breves discursos en el Apruebo

Mientras en el comando del Rechazo se veían las celebraciones desde los primeros datos, en el del Apruebo había silencio y no estaba habilitado el acceso. Poco después de que se abrieran las puertas, y casi media hora después de lo previsto, subieron al escenario algunos dirigentes políticos acompañados por los voceros, los diputados Vlado Mirosevic y Karol Cariola.

“Aceptamos con humildad este resultado y su contenido”, comenzó Mirosevic. “Tras una jornada de participación histórica, que valoramos muchísimo, la ciudadanía ha decidido rechazar el texto de la Convención Constitucional. Como comando del Apruebo, reconocemos este resultado y aceptamos con humildad lo que el pueblo ha manifestado”, profundizó.

Por su parte, Cariola hizo “un llamado a la calma” y a enorgullecerse por “el trabajo realizado”, y recordó que ahora el camino continúa hacia un nuevo borrador constitucional. En este sentido, recordó que 78% que se pronunció por una reforma constitucional en el plebiscito de 2020: “Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo hasta este día no se pierde con este resultado. La constitución del 80 no nos une ni nos representa, la decisión de dotarnos de una nueva constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes del Rechazo”, subrayó. “La Constitución del abuso y la dictadura quedarán en el pasado”, recalcó.