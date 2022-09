Un musical sobre Pablo Picasso se estrenará en Broadway, en los Estados Unidos, y estará protagonizado por el actor Antonio Banderas. "Picasso, the Musical", fue confirmado por el dramaturgo y director teatral norteamericano Gordon Greenberg, quien detalló que también contará con la participación del compositor Stephen Schwartz, autor de las letras de "El jorobado de Notre Dame" y ganador de tres premios Oscar.

Por otro lado, se precisó que también estará involucrada Trafalgar Entertainment, que posee un teatro en el West End de Londres, así como la compositora y dramaturga Caridad Svich.



Con motivo de poder inspirarse en el artista malagueño, el reconocido actor y la producción viajaron la semana pasada a Málaga, la ciudad natal de Picasso, donde un recorrieron el museo que exhibe sus obras.

Antonio Banderas, el elegido

No es la primera vez que Antonio Banderas interpreta a Pablo Picasso. En 2017, fue parte del documental "Genius: Picasso", producido por National Geographic, que repasaba la obra del pintor.

"Cuando abordo un personaje intento no hacer un juicio moral, eso se lo dejo al público. Nosotros hemos tratado de hacer una reflexión sobre la persona y el artista. Pero era un hombre al que le gustaban demasiado las mujeres y la vida en general. Le gustaba vivir mucho", describió en aquel entonces el nominado al Oscar.

Y añadió: "Cuando me adentraba en las zonas oscuras de su personalidad, me costaba trabajo, y entonces me rebelaba contras los guionistas y los discutía. Pero al mismo tiempo, la propia profesionalidad me obligaba a no establecer ningún tipo de juicio moral sobre el personaje."

Otras producciones sobre la vida de Picasso

Como figura central en la cultura del siglo XX,



Una de las representaciones más recordadas del pintor es la que llevó a cabo el cineasta James Ivory, con el filme "Sobrevivir a Picasso" de 1996, centrada en los años en los que el artista, interpretado por Anthony Hopkins, estuvo unido sentimentalmente a Françoise Gilot.



Por otro lado, la comedia sueca "Las aventuras de Picasso", de 1978, con la dirección de Tage Danielsson, repasa la biografía del pintor, pero en clave de esperpento y que cae en numerosos anacronismos al no tener en cuenta la cronología de los hechos.



También hubo dos series biográficas muy recordadas sobre Picasso. La interpretada por Banderas y "El joven Picasso", de 1992, fue dirigida por Juan Antonio Bardem y protagonizada por el malagueño Tony Zenet. A lo largo de cuatro episodios se narran los primeros años de Picasso en Barcelona y París hasta la creación del famoso cuadro "Las señoritas de Aviñón".

Seguí leyendo