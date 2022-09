Michael Bublé adelantó en una nota que pronto dejará la música. El cantante de 46 años, que vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo, admitió a pocos días de haber sido padre por cuarta vez que está "cerca" de dejar la música para estar con su familia a tiempo completo.

El intérprete tiene cuatro hijos con la actriz Luisana Lopilato y en una nota que brindó a un medio norteamericano se refirió a cómo le ha afectado la paternidad en su trabajo, asegurando que se siente "desanimado" de seguir con su carrera musical, y prefiere poner como prioridad a sus hijos.

“Creo que no me encanta tanto, creo que me estoy acercando a pensar que tal vez pueda dejar la carrera y dedicarme a mi familia”, comentó.

En el 2016, el músico estuvo alejado de los escenarios durante dos años cuando a su hijo mayor le diagnosticaron cáncer de hígado.



Según comentó el cantante, quiere aprovechar esta etapa de su vida junto a su familia y amigos. “Tengo esta imagen en mi cabeza, solo yo en un campo con mis hijos y los hijos de Ed Sheeran, abrazándonos, haciendo un picnic y emborrachándonos”, aseguró.



Para Bublé, dejar su carrera es una “fantasía” que muy pocas personas son capaces de concretar. “No conozco a un amigo que no tenga el mismo pensamiento, quiero decir que nunca lo hacemos, parece que nunca lo hacemos realmente, muy pocos de nosotros somos lo suficientemente valientes como para decir: no, solo quiero hacer esto”, indicó el canadiense.

En la entrevista, Bublé remarcó que "no está amando" su carrera tanto como debería y que quiere pasar más tiempo con su esposa y sus hijos Noah, de nueve, Elías, de seis, Vida, de cuatro, y Cielo, que nació el mes pasado.

Michael Bublé llega a la Argentina en noviembre

El cantante pop llegará a la Argentina para ofrecer un show en el Movistar Arena del barrio de Villa Crespo el próximo 12 de noviembre.



La presentación en el país se desarrollará en el marco de su tour mundial “An Evening with Michael Bublé”, que debió ser suspendido por la pandemia.

Las entradas para el show de Bublé en Argentina se pueden conseguir en la página web Livepass.

