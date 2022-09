“Yo no me bajé ahora de ser técnico de Newells pero me doy cuenta de lo que pasa. Estoy en Italia y después de hablar con los dirigentes (el presidente Ignacio Astore) pedí cambio de pasaje para volver antes al país y dirigir al equipo. La dirigencia me dio la confirmación. Pero al otro día de eso me pidieron 48 horas para analizarlo", explicó ayer Roberto Sensini. “Me da tristeza por cómo se manejó la situación. Tenía muchas ganas de volver a Newell's. Pero yo no le guardo rencor a nadie, mis puertas están siempre abiertas para volver a Newell’s", destacó el ex defensor de Newell’s ayer a radio La red. La dirigencia descartó por el momento la vuelta de Sensini y considera otras opciones para definir el sucesor de Javier Sanguinetti.