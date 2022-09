Leonardo Uliarte, el padre de Brenda -una de los dos detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner— aseguró que la joven, de 23 años, fue "manipulada" por su pareja, Fernando Sabag Montiel, quien apuntó con un arma a la cabeza de la vicepresidenta y la gatilló. "Ella no tiene noción de lo que le está pasando", sostuvo en declaraciones a la prensa.

El hombre contó cómo cayó en su familia la detención de Brenda en el marco de la investigación del intento de magnicidio contra la expresidenta. "Estamos muy conmocionados", dijo, ya que Brenda "es una buena chica" que pasó momentos muy duros a lo largo de su vida.

En este sentido, relató que joven “fue abusada cuando era chica" y por ello "se la quité a la madre a los 11 años". Así, Brenda fue criada por su abuela paterna. Cuando la abuela murió, la joven "sufrió muchísimo" ya que la mujer era su figura materna. Tiempo después, Brenda tuvo un bebé, que murió. "Ese fue un trauma muy grande, estaba con psicólogos y, de repente, un día dejó de ir”, señaló su padre.

La relación con Sabag Montiel

Leonardo consideró que su hija "se dejó llevar" por su novio y su ideología. "Yo les quiero decir cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de los libertarios, de la corrupción... esas no son palabras de ella", dijo en referencia a las declaraciones que la joven dio en un móvil de Crónica TV, en el que criticaba las políticas de asistencia social del Gobierno, y en su cuenta de Instagram, en la que expresaba su simpatía con las ideas del referente de Avanza Libertad, Javier Milei.

"A ella no le interesa la política. Yo me cansaba de hablarle de Perón. Así como le hablaba a ella, le hablo a mi hijo. Por eso me parece muy raro que hable de la corrupción. Esa no es ella. Por eso es una persona muy perturbada", analizó.



“Todo lo que dijo sobre Milei a mí me asombra, porque yo soy ultrakirchnerista. Le hablaba de política y ella me cambiaba de tema. Yo fui criado desde Perón toda la vida, sé la vida y obra de él y de Néstor y Cristina”, agregó.



La influencia de Sabag Montiel

El hombre dijo que le pareció "muy raro" cuando escuchó a su hija "hablar de los 'planeros'", sabiendo que yo le inculqué que todos tenemos que estar unidos. No sé quién es la persona que está hablando porque esas palabras no son de ella".

"Lo que dijo fue totalmente influencia, le decían qué tenía que decir. Esta persona (Sabag Montiel) la manipuló de tal manera que no tiene noción de lo que le está pasando en este momento”, consideró.

Por ello, señaló que la jueza "se va a dar cuenta de que ella es una piba sana; que no tiene nada que ver con todo lo que hablan de ella" y de que estaba manipulada".

El mensaje para la Vicepresidenta





Al ser consultado sobre la participación de su hija en el ataque a la Vicepresidenta, Leonardo afirmó que fue un hecho "muy enfermo". Y consideró que Sabag Montiel pudo haber intentado matar a la expresidenta porque quería "cinco minutos de fama para él".

Leonardo insistió en que su hija no tuvo que ver con la planificación del intento de magnicidio. "Lo único que quiero es que si Cristina ve esta nota, que se dé cuenta es que la persona que acompañó a ese criminal (Sabag Montiel) no es una persona que le haría daño a ella ni a nadie. No está con personas oscuras, no fue educada así y es una excelente persona”, dijo al ser entrevistada en Telenoche.

