The Round Number 8 puntos

Israel, 2021

Dirección y guión: David Fisher

Duración: 60 minutos

Intérpretes: David Fisher, Yhuda Bauer, Hana Yablonka.

Estreno: Disponible en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551.





Estrenado en la última edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) el documental The Round Number, dirigido por el israelí David Fisher, aborda un tema delicado: la validez del número redondo con el que se representa a las víctimas de la Shoá, la matanza sistemática de judíos por parte del régimen nazi, que gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945. Ese número es seis millones y ocupa un lugar fundamental dentro del corpus dedicado a preservar la memoria histórica sobre aquel horror.



Es habitual que la cifra sea objetada por negacionistas del genocidio, una de las máscaras bajo las que sobrevive el antisemitismo, y por eso cuando alguien lo hace resulta escandaloso. Pero Fisher no solo es judío y nació en Israel, sino que es un hijo de la Shoá, como se conoce a los descendientes de las víctimas y sobrevivientes del Holocausto. Además, ha dedicado parte de su obra cinematográfica a tematizar cuestiones relacionadas con la memoria histórica, siempre desde una primera persona radical, abordando incluso asuntos personales y familiares. The Round Number no es una excepción. En la película es el propio Fisher quien expresa sus dudas acerca de la validez del símbolo de los seis millones y eso hace que la incomodidad sea parte de la experiencia del espectador.

La película comienza con una escena engañosa. Fisher descubre en Hamburgo una óptica llamada Seis Millones de Anteojos. Desde la vidriera, ese número, representado con la tipografía icónica de los dólares, aparece ante el director como una provocación. ¿Por qué otro motivo alguien en Alemania, donde la gran mayoría de las personas es especialmente cuidadosa al abordar temas vinculados al Holocausto, colocaría una gigantografía de ese número en pleno centro comercial de una de las ciudades más importantes del país? Fisher no puede pensar en otra cosa que en una ofensa y consigue que el espectador comparta esa suspicacia.

“¿Soy el primero que pregunta por el nombre de tu negocio?”, espeta Fisher desde el fuera de campo al veinteañero dueño del local. “Sí”, dice el chico, al que es inevitable empezar a ver con recelo. “¿Nadie te hizo notar la connotación histórica del número?”, insiste el director, dejando en pantalla solo la cara del sospechoso. “Sí, pero soy muy joven y no tengo nada que ver con eso”, responde. Pronto aparece el hermano mayor del chico, responsable de haber elegido el nombre, quien dice que el mismo está inspirado en la serie El Hombre Nuclear, muy popular en los años ’70, cuyo título original era The Six Million Dollar Man. “Cuando elegimos el nombre no nos dimos cuenta de la relación y nos sentimos un poco estúpidos. Pero nunca fue un problema: solo dos personas nos lo mencionaron”, dice algo incómodo el hermano mayor.

Cuando parece que se dedicará a desenmascarar distintas formas de negacionismo, Fisher se manifiesta incómodo por la situación y revela su verdadero objetivo: su atracción por tratar de descifrar el sentido hondo del “número intocable”. A partir de ahí, consultará a distintos expertos israelíes y visitará instituciones emblemáticas en busca de respuestas. Fisher persigue de forma obsesiva el surgimiento histórico del número como representación oficial de las víctimas judías del nazismo, dándole voz a las diferentes miradas que desde dentro de la propia comunidad judía debaten sobre el asunto. “Un elemento importante del genocidio es que nunca conocerás el número real de sus víctimas”, dice alguien. “Si no sos cuidadoso, tu película le dará argumentos a los que niegan la Shoá”, advierte otro. Y Fisher es tan cuidadoso como arriesgado, dándole forma a una película que, lejos de negar, confirma el valor de hacer las preguntas correctas, entendiendo que a veces las respuestas que parecen oponerse no hacen más que imbricarse, para expresar la real complejidad del número redondo y su potente valor simbólico.