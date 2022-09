A medida que avanza la investigación sobre el atentado a Cristina Kirchner, se van conociendo más detalles que comprometen aún más a Fernando Sabag Montiel y sobre todo a su novia Brenda Uliarte. Tal es así que, en las últimas horas, se dio a conocer una conversación de WhatsApp que la joven de 23 años mantuvo con un amigo en las horas posteriores al ataque, en la que manifestó estar "orgullosa" de la actitud de su pareja.

La información surge del grupo de amigos, conocido como “Los copitos”, que se presentaron junto a Uliarte el pasado viernes a la noche en una entrevista en Telefe, donde dijeron estar conmocionados por lo sucedido. Sin embargo, de la revisión de sus teléfonos surge otra información.

Este miércoles se difundió la captura de pantalla de una conversación que Gabriel, uno de los amigos del grupo, mantuvo con Nicolás Carrizo -identificado como “el jefe” que, por ser el propietario de la máquina de hacer copos, proveía la mercadería al resto- en las horas posteriores al ataque, donde le comentaba que Brenda estaba al tanto de lo sucedido.

“Brenda me contó algo de ese día. Me mandó mensajes diciéndome que quería hablar conmigo urgente y me dijo que estaba presente ese día que pasó eso. Me dijo ella que estaba orgullosa de lo que ‘Nando’ (Sabag Montiel) hizo y le pregunté cómo sabía ella del tema y me dijo que estaba presente ese día del atentado”, reza el mensaje que le había escrito Carrizo al joven.

Para los investigadores, esta es una prueba más que demuestra que la joven, detenida desde el pasado domingo, no solo estaba al tanto de lo ocurrido sino que, además, celebró el accionar de Sabag Montiel.

Pero eso no era todo, tras ello se conoció que el propio Gabriel se había manifestado de forma violenta. "Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado", fue uno de los mensajes que publicó horas después del atentado a la Vicepresidenta.

"El Gobierno es vulnerable y espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos allá arriba. Van a juzgar a una persona que estaría haciendo un gran favor a la sociedad", dice otro.

Todos los amigos del grupo de "Los Copitos" ya declararon como testigos y dijeron que no sabían nada de las intenciones de Sabag Montiel.