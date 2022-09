El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió la segmentación de tarifas dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Lo hizo a través de un decreto, en el que además se le ordenó a la distribuidora local la refacturación de los servicios del último período.



La medida fue anunciada en una conferencia de prensa, en la que Morales explicó que la suspensión de la segmentación dispuesta por el Gobierno nacional se debe a que la provincia no tiene "acceso" ni "conocimiento" sobre "el universo de usuarios" que ingresarán al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Según afirmó Morales, la segmentación "impactaría en la próxima factura de una manera importante", razón por la cual el gobierno jujeño resolvió suspenderla hasta contar con la información y tener "claridad sobre el Registro".

De esta manera, "el único aumento autorizado por la provincia es del 14 por ciento, sumados al 10 del primer trimestre sobre un tercio de la boleta y del componente de la distribución”.

Asimismo, el decreto 6.545 le ordena a EJESA, la empresa distribuidora eléctrica local, que "refacture manteniendo las bases en el periodo anterior" para que "solo impacte en la tarifa el 14% que autorizó la Provincia y el 34% que dispuso el Gobierno Nacional, de modo tal que, en la refacturación los incrementos no podrán superar el 48%”.

En los casos de los usuarios que hayan tenido un incremento superior al 48 por ciento en sus facturas, EJESA "les deberá hacer una nota de crédito" para la próxima facturación. La empresa deberá devolver esa diferencia sin necesidad de que los usuarios hagan ningún trámite.





"No aceptamos incrementos del 150%, el 200% y el 250%. Hay incrementos tremendos que no tienen que ver con la lógica de incrementos establecidos por la provincia que se realizan con un alto grado de responsabilidad y atendiendo a que no excedan los incrementos salariales”, sostuvo Morales.

Subsidios a la luz y gas: ¿cuándo impactará en las facturas?

La Secretaría de Energía informó el esquema que regirá los niveles de subsidios al consumo de gas, electricidad y agua, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con una diferenciación según la región del país de que se trate, y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético.



La quita del beneficio comenzará de forma progresiva en septiembre, en el caso del gas y luz, y continuará en noviembre y enero. En tanto que para las facturas de agua, la quita se hará por etapas en noviembre, enero y marzo.

Cómo quedó conformado el esquema para los subsidios





-Nivel 1: Son los de mayores ingresos (por encima de $364.758,80 por hogar) o los que no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios. Este grupo dejará de recibir subsidios en forma gradual y está integrado por unos 400.000 que se anotaron en el formulario y otros casi 4 millones que no se inscribieron.

-Nivel 2: Los usuarios de menores ingresos o beneficiarios de tarifa social, que no tendrán incrementos en sus facturas. Son 5 millones de usuarios (56,7% de los inscriptos).

-Nivel 3:Los usuarios con niveles medios, no comprendidos en los niveles 1 y 2, mantienen los subsidios pero con un tope de consumo, variable según la zona. Son unos 3,4 millones de usuarios (38%) de los 9 millones que se inscribieron en el formulario.

Cuánto aumentará en promedio las facturas de luz y gas

En el caso de los usuarios de Edesur, con un consumo promedio de 300 kWh por mes y que corresponden al Nivel 1, los que pagaban $1.467 mensuales pasarán a pagar $2.285 mensuales. En el caso de usuarios de Edenor, con un consumo promedio de 300 kWh por mes, que se encuentren comprendidos en el Nivel 1, los que pagaban $1.876 pasarán a pagar $3.376 mensuales.

Los usuarios de ingresos medios, que se encuentran comprendidos en el Nivel 3, mantienen los subsidios y tendrán aumentos solo si superan los topes de consumo de 400 kWh por hogar. Mientras que las personas que corresponden con el Nivel 2 mantendrán el aporte del estado en su factura.

Por otra parte, los usuarios de gas de Nivel 1 dejarán de tener subsidios y tendrán un incremento del 88% total para enero de 2023.

Los que integran el Nivel 3 mantendrán la tarifa subsidiada, pero con un tope de consumo y deberán pagar por el consumo excedente. En este caso, para un consumo medio, la factura sin subsidios pasará de $1.650 a $3.105. Los usuarios que integran el Nivel 2 continúan con la tarifa subsidiada.

