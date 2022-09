La cuenta oficial de Spotify Argentina anunció este jueves el lanzamiento del nuevo tema de Duki y Paulo Londra, dos referentes de la escena urbana argentina. La fecha de estreno será el próximo 14 de septiembre.

La plataforma de música oficializó el lanzamiento mediante un video. "Llega la colaboración más esperada, desde las plazas al mundo", dice el texto que lo acompaña. El registro audiovisual muestra a unos jóvenes Duki y Londra en una batalla de freestyle y hace un repaso por distintas declaraciones de apoyo mutuo que realizaron los artistas en los últimos años.

"Después de mucho tiempo de no hacer nada quise volver con Duki. Siempre me bancó en todas. Es como un hermano y aprendí mucho de él", dice Londra en un fragmento en el que hace referencia al conflicto legal que mantuvo con su exproductor Ovy On The Drums y la disquera Big Ligas.



"Es muy lindo poder acompañarlo en su vuelta. A romper", se entusiasma, por su parte, el autor de "Hello Cotto" sobre el esperado regreso de su amigo.



Días atrás, Londra publicó en su cuenta de Twitter "ni a palos se imaginan", adelantando que próximamente habría grandes noticias para los fans.

La primera colaboración entre ambos fue en 2017, con el tema "Astral" (Remix), junto a Wolf x Sync.