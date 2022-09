El jamaiquino Pinky Dread y el estadounidense Max Dubster se presentarán por primera vez en la Argentina. La cita será este sábado a las 21 en el Centro Cultural San Isidro (Av. Libertador 16.138). Estas visitas se dan en el marco del Vintage Reggae Café, colectivo de artistas conformado por Natty Bong, The Reggister’s y Sublime Reggae Kings, del sello Music Brokers.



Pinky Dread es hijo de Hortense Ellis y sobrino de Alton Ellis. A los 12 años ganó un concurso de canto que le permitió subir al escenario con el mismísimo Bob Marley. Ya de grande grabó y giró durante años con Jimmy Cliff. Conocido por trasladar al reggae versiones de clásicos del pop, su mayor hit es "Sorry seems to be the hardest word", adaptación del tema de Elton John. También se destacó en la interpretación de “Got To Leave”, su versión de “Un beso y una flor”, canción inmortalizada por Nino Bravo.

Dubster, artista y productor californiano, acumuló más de 5 millones de reproducciones para el álbum Ecuafornia. En 2020 editó “A way”, una reacción al racismo en Estados Unidos, la brutalidad policial y los abusos de poder.