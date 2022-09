La Quinta de los Comandantes -el predio que fuera del Ejército en Ayacucho y Circunvalación- volvió a ser inspeccionada el último jueves por la justicia federal. Durante esa medida un testigo identificó el lugar como un centro clandestino de detención. "Antes de ingresar describió la habitación donde había estado detenido junto a una docena de personas, algunas de las cuales señaló por su apellido, como Paz y Medina. Lo curioso es que ni siquiera nosotros, que ya habíamos recorrido la Quinta, sabíamos de la existencia de esa pieza, que estuvo mucho tiempo bajo llave, que estaba en poder de un suboficial retirado que se encargaba de mantener el predio", dijo a Rosario/12 el fiscal de lesa humanidad Adolfo Villatte.

-¿Porqué volvieron a la Quinta de los Comandantes? -preguntó este diario

-Le pedimos al juez Marcelo Bailaque concretar la medida a raíz de un par de testimonios. Uno de ello el de Desiderio Meza y el otro el de Rubén Angúlo, quienes habían señalado cosas que habían visto en ese lugar, por lo cual nos pareció que debíamos corroborarlo in situ. Por un lado Meza en una declaración testimonial que había realizado en otra causa que lo tiene por víctima a él y a sus hermanos, relató que había estado en una quinta que estaba en la salida hacia Buenos Aires , pegada al Arroyo Saladillo, que estaba cerca del Batallón. Todo esto nos llevó a pensar que podría tratarse de la Quinta de los Comandantes. El hecho que lo tuvo como víctima es del año 1978 y nos pareció que ese era uno de los casos que motivaban esta inspección judicial. El otro caso el de Angúlo, no es de una persona víctima sino de alguien que vivía en las inmediaciones y que trabajaba en la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y que conocía que en el lugar el municipio había hecho enterramientos de perros y animales, entonces fuimos al lugar para conocer la ubicación concreta donde se habían hecho estas tareas. Era una fosa que también formó parte de la inspección judicial.

-¿Cómo valoraron los testimonios?

-En el caso de Desiderio Meza fue muy contundente su señalamiento y estaba muy impactado por estar en ese lugar, donde nos indicó una habitación en un espacio que nosotros no conocíamos de inspecciones anteriores. Y que no podía haberlo visto con anterioridad, porque fue antes de ingresar. Así señaló detrás de unos parrilleros donde había una pieza donde habían estado secuestrados él y alrededor de unas doce personas. Era una pieza pequeña. Estuvimos allí y además señaló un lugar donde había sido torturado en la casa principal de la Quinta. Fue muy impresionante la reacción física que notamos en Desiderio, porque ni siquiera quería permanecer en ese lugar. La medida en ese sentido fue muy provechosa por qué es otra persona que indica haber estado secuestrada en ese lugar y así vamos profundizando lo que en su momento describió con claridad Graciela Villarreal ( la primera sobreviviente que denunció la existencia de este centro de detención).

-¿Qué relevancia le dan al testimonio de Angúlo?

-En el caso del señor Angúlo no es de tanta importancia porque los enterramientos eran de animales y no conocía si había personas. Además aclaró que esta tarea no la hacía el Ejército sino la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Este sector es al lado de un zanjón de desagües cloacales de esa ciudad. Fuimos allí con Juan Nóbile del Equpo Argentino de Antropología Forense y otros integrantes ya que son ellos los que van a decidir si tiene sentido analizar ese sector.

-¿Ese sector era de libre acceso o estaba dentro del predio de la Quinta?

-Entiendo que pertenece al municipio de Villa Gobernador Gálvez, es más no vimos que hubiera ninguna limitación para ingresar, hoy al menos. Nosotros ingresamos por un costado, pero no sé quién es titular del mismo.

-¿En algún momento ese predio formó parte de la Quinta?

-Por lo que yo entiendo por entonces ya no pertenecía a la Quinta porque tenía libre acceso la municipalidad.

-¿Qué edad tiene Desiderio Meza?

- Tiene 70 años y fue militante del Partido Comunista del Chaco, de donde habían venido por su militancia política. Desiderio nos relata, y esto lo estamos investigando, que había habido un robo de un camión con armas y que fue detenido sospechado de esta acción. Aparentemente a él y a otras personas los secuestran para averiguar acerca de este robo. Lo que él dice es que no tenía ningún conocimiento porque era un militante comunista pero nunca participó de un hecho de esas características. Este hombre asegura que esto pasó en 1978.

-¿Hay registro de hechos parecidos en ese año del Mundial de fútbol?

-Bueno, hasta el momento no lo ubicamos, hay que buscar en los periódicos de la época y eso es lo que vamos a hacer

-¿Cómo describe Meza el lugar de detención?

-El lugar que señaló está precisamente detrás de unos parrilleros, fue muy impresionante, porque él no había visto ese lugar y nos adelantó antes de llegar que había una habitación con esas características. Después vimos que esa construcción estaba. Aparte es una habitación que tiene una característica particular porque la llave de la puerta la tenía solo una persona: ya que después que el Ejército dejara el lugar, quedó un suboficial retirado que conservaba la única llave de esa habitación. Es más nadie había ingresado antes a esa pieza porque el suboficial conservaba elementos de trabajo cuando mantenía la Quinta. Quiero decir que este militar había obtenido el dominio sobre esa habitación. Lo que fue llamativo e impactante fue descubrir que efectivamente esta pieza que nos describía Desiderio apareció tal como la describió

-¿Con quién dice Meza que estuvo detenido en ese lugar?

- Dice que estuvo con dos personas de apellido Paz y Medina. Ahora estamos tratando de ubicar de quiénes se trata. Por Medina no coincide la fecha con el secuestro de Oscar Medina, hermano de Chinche, que fue en el año 76. Así que eso estaría descartado pero tenemos que ver quiénes son, todavía no tenemos esclarecido esto.

-Fiscal, muchas veces se habló sobre la posibilidad de que hubiera enterramientos clandestinos en la Quinta de los Comandantes . ¿Pudieron avanzar en este punto?

-El trabajo lo hizo el Equipo de Antropología Forense con el programa LIDAR que mide las ondulaciones del terreno y eso establece qué lugares tienen modificaciones sustanciales que le permitan al EAAF sospechar que ahí puede haber enterramientos. Hasta el momento no tenemos ningún resultado, ni conocimiento de que hubiera algo llamativo en esa tarea. Así que por el momento está afirmación de enterramientos no está confirmada. Trato de ser muy prudente para no generar una expectativa en tanto y en cuanto el tema de fondo. El Equipo Argentino nos dice que lo que ayuda mucho es que haya algún testigo que diga dónde hubo enterramientos y en qué zona. Eso no existe, como si lo hubo en Campo San Pedro que hubo señalamiento de Eduardo Costanzo. En cambio acá no hay nadie que haya visto que eso haya sucedido. Por lo cual estamos trabajando sobre rumores y se hace muy complicado. Y ninguno de los testimonios que hemos recabado nos confirma esa versión- concluyó Villate.