El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, defendió el desempeño del juez del Superclásico, Darío Herrera, y aseguró que no hubo jugadas polémicas que hubiesen cambiado el resultado, que terminó siendo triunfo de Boca por 1 a 0 en la Bombonera.

"Nosotros hicimos una evaluación general post partido, obviamente algo rápido porque a partir de hoy empezamos a analizar minuciosamente cada jugada, y entendimos que ha tenido un gran arbitraje Darío", remarcó Beligoy. "Él y sus asistentes, que son mundialistas en Qatar, y el VAR no ha tenido que intervenir producto de las decisiones importantes y satisfactorias que se tomaron en el campo de juego", señaló Beligoy en declaraciones a TyC Sports.

En esa línea, el exárbitro destacó la personalidad de Herrera para llevar adelante el partido y que no fuese necesaria la utilización de la tecnología. "Acá, las decisiones fueron tomadas contundentemente, con mucha energía, con mucho criterio y por eso no ha intervenido el VAR", remarcó. "El partido no lo propone el árbitro. Jugar de esa manera lo proponen los jugadores y estuvo en la sabiduría y el control total que tuvo Darío para saber administrar estas faltas como lo ha hecho él", continuó el director nacional de arbitraje.

Para sostener la tarea de Herrera, Beligoy argumentó dos puntos en los que el árbitro estuvo acertado, de acuerdo al dirigente: en las acciones que podrían haber provocado discusiones y en el control del encuentro. "Acá no ha habido ninguna polémica que ha cambiado el resultado, ni el rumbo del partido", remarcó Beligoy. "Acá hubo dos equipos que jugaron de esa manera y un árbitro, con un equipo arbitral, que se adaptó a ese juego que plantearon y lo supo llevar de la mejor manera".

Por último, se refirió al festejo de los jugadores de Boca que se colgaron del alambrado y a la determinación de Herrera de no amonestarlos. "Por sobre todas las cosas hay que tener en cuenta y primar el sentido común. Si vos me decís la figura de un jugador trepándose estrepitosamente, quedándose amarrado, es amarilla. Después obviamente está el sentido común que prima siempre a la hora de dirigir un partido", cerró Beligoy, para intentar deslindar cualquier tipo de polémicas.