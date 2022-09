La dirigencia de Newell’s busca y no encuentra. El equipo no tiene técnico confirmado y no lo tendrá, a menos que la urgencia de los resultados lo acorrale a la toma de decisión. El presidente Ignacio Astore suma encuentros con posibles candidatos a asumir en el primer equipo pero solo dos siguen en carrera: Roberto Sensini y Martín Palermo. Ninguno de los profesionales que tienen el consenso de todos en el parque Independencia aceptó conversar sobre la posibilidad de asumir al frente del plantel leproso, entre ellos Gabriel Heinze y Sebsatián Beccacece.

Newell’s no tiene técnico y cuando lo consiga no será con plena convicción de su Comisión Directiva. La elección se hará por descarte. Muchos son ofrecidos y ninguno despierta expectativas. Por eso el presidente Astore se refugia en las dos últimas victorias en Liga Profesional –Vélez y Gimnasia y Esgrima- para ganar tiempo y aplazar la decisión. ¿El objetivo? Que los resultados colaboren para sostener a Adrián Coria hasta fin de temporada y así buscar cuerpo técnico a fin de año, cuando se tiene por delante la tarea de proyectar toda la temporada 2023.

Pero los resultados pueden empujar a la dirigencia a resolver la contratación de un nuevo cuerpo técnico. Sensini no está descartado y es una opción por su disposición plena a volver al club cuando la dirigencia lo disponga, dejando a un lado cualquier rencor por lo que le hicieron días atrás, debiendo bajarse del avión para regresar de Italia cuando había llegado a un acuerdo con Astore.

De los entrenadores ofrecidos el único que mantiene el interés de los dirigentes es Palermo. De reciente paso por Aldosivi, el ex delantero de Boca tiene como antecedente el armado de un buen equipo en Mar del Plata donde logró disimular los recursos acotados, situación que se vive en Newell’s más allá de la riqueza que se puede encontrar en las divisiones inferiores de Bella Vista.

Palermo hizo saber que le interesa sentarse en el banco rojinegro. Y espera por el llamado porque ya todo se habló entre las partes. Y si bien Palermo tampoco logró cautivar el interés de la mayoria de los directivos, su perfil es el que mejor quedó parado si es necesario tomar una decisión apurada. Por lo pronto, Adrián Coria volverá a estar en el banco mañana ante Aldosivi.