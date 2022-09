FESTIVAL FUTUROS #3 EN EL CONTI

Este fin de semana cierra la tercera edición del festival disidente que busca activar intuiciones del presente e invocaciones sensibles del futuro. Entre otras actividades, el viernes a las 18 tiene lugar "Truque Reworked" por Madre Laurent (House of Tropikalia), con un taller para meterse de lleno en el mundo de los truques. A las 19, "Rosa o muerte", invocación a Margarita Roncarolo y luego el taller "Masticar ratones", escritura a cargo de Malena Saito, Mariana Nadaja y Alejandro Berón. A las 21, la Compañía de Kamishbai Caballo Loco (Amigo de Toro Sentado) realizará una reproducción de algunos de los más grandes éxitos del pequeño teatro de papel de origen japonés al que Roncarolo le dedicó 13 años de investigación artística y performática. El cierre será con micrófono abierto. El sábado desde las 17: "Documentos de verdad: Lecturas del Laboratorio de Ficción y No Ficción para personas TTNB” coordinado por I Acevedo, a las 18:30 el "Inventario de Existentes, Infiltraciones y Suturas", coordinado por Río Paraná: Duen Sachi - Mag de Santo y a las 20, recital de Ibiza Pareo. El domingo a las 17: "Ballroom Futuros: Animalia", presentado por House of Tropikalia. Programación completa en conti.derhuman.jus.gov.ar. Viernes 16 desde las 18, sábado 17 desde las 17 y domingo 18 de septiembre desde las 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

LUCY PATANÉ, SARA HEBE Y BANDALOS CHINOS EN EL CCK

Este martes mediante un trabajo articulado entre el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) y la emisora radial de Seattle KEXP se estrena el ciclo “KEXP en vivo en Argentina”. La fecha inaugural tendrá como protagonistas a la guitarrista, compositora y productora Lucy Patané a las 14, a la cantante y compositora Sara Hebe a las 17 y a la banda de indie pop Bandalos Chinos a las 20. La entrada a los tres conciertos es libre y gratuita, con reserva previa en la web del Centro Cultural Kirchner. Martes 20 de septiembre desde las 14 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

FIESTAS

La Warhol. Si es viernes es Warhol, la fiesta queer porteña con mucha música, barra de tragos, hosteo de drags, cachengue, sorpresas e invitades. Viernes 16 de septiembre desde las 23:59 en Chacabuco 947.

Jolie. Llega el miércoles y es hora de la fiesta que suma a la semana un sábado con mucha música, baile, sudor, pizza, amor, color y primavera. Entrada libre y gratuita. Miércoles 21 de septiembre desde las 23 en Club Aráoz, Aráoz 2424.

RECITALES

Las Grasas Trans + bandas y fiesta. Este sábado se presentan en vivo la banda de dance punk Purpubel, el camp rock de Jugo de Basura y Las Grasas Trans y su rock deforme con las visuales de Cabrilynch. Luego, Fiesta Diskuirteca con DJ Oso. Sábado 17 de septiembre desde las 22 en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

LIBROS

Puta feminista. Se presenta el libro de historias de trabajo sexual de Georgina Orellano en la Feria del libro de Flores con una entrevista a la autora conducida por la periodista, editora y escritora Liliana Viola. Sábado 17 de septiembre a las 18 en Morón y Artigas.

Lo mutuo ya no nos nombra. Sale a la calle el libro de Caro con Insomnio, cuarto título de la Colección Amarilla - Poesía No Binaria, publicado por Puntos Suspensivos Ediciones. Dialogan Caro Peralta y Mateo Diosque, leen Alejandra Darín, fer lópez, Belene y Camila Milagros y hostea Arin Basconsuelo con DJ set de Beibi Diyei. Sábado 17 de septiembre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

Zoo Drag. La Escuela Drag presenta un evento en el cual las mostras se presentan más salvajes que nunca, listas para disfrutar con el público de la mejor música, comidas, shows, tarot, stand de makeup y sorpresas. Sábado 17 de septiembre desde las 19 en Casa Queer, Martínez Rosas 1037.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Domingo 18 de septiembre a las 19 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

Imaginaria. Vuelve la obra escrita por Pablo Iglesias y dirigida por Nicolás Sorrivas con la participación de Maiamar Abrodos, Matías Milanese y Hernán Muñoa. Funciones: jueves de septiembre a las 21 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

El amor es una mierda. Nuevas funciones de la obra escrita y dirigida por Cecilia Meijide con actuación de Vanesa Maja, en la que una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja y practica varios modos para que nada de su dolor salga a la superficie. Funciones: martes 20 y 27 de septiembre a las 20 en el Teatro El Picadero, Pedro Enrique Santos Discépolo 1857.

Nosotras...las silenciadas de la historia. Nueva fecha de la obra que visibiliza el lugar que han ocupado las mujeres a lo largo de la historia en diferentes ámbitos: el arte, la maternidad, la vida cotidiana o las prácticas rituales, cuestionando los estereotipos convencionales asignados desde una dimensión patriarcal y la dicotomía de género. Viernes 16 de septiembre a las 20 en el Espacio Cultural Adán Buenos Ayres, Asamblea 1200.

Beya (DJ Beya). Última función del espectáculo performático-musical basado en la nouvelle “Le viste la cara a dios” de Gabriela Cabezón Cámara, dirigido por Victoria Roland con protagónico de Carla Crespo: una actriz-dj conduce a su público por un viaje poético, musical y electrónico con un lenguaje crudo y profundo para darle voz a una mujer en situación de trata. Domingo 18 de septiembre a las 19 en el Teatro Xirgu UNTREF, Chacabuco 875.

MUSICA

Javiera Luna Fantín. Ya se encuentra online la nueva sesión acústica del disco "Las naranjas son lo que los árboles piensan del sol" de la cantautora y compositora Javiera Luna Fantín grabado para Mulita Sessions, espacio de registro y producciones sonoras. Se puede ver y escuchar en Instagram: @mulitasessions

CINE

Ilse Fuskova. Se proyecta en el marco del ciclo cinematográfico "Deliciosos márgenes" del Centro Cultural Kirchner la película de Liliana Furió y Lucas Santa, que retrata en formato documental la vida de una de las figuras clave del activismo feminista y lésbico de la Argentina. Viernes 16 de septiembre a las 19 en la Sala A del Sexto Piso del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

FERIA

Fedras: IV Feria de Dramaturgias. Este fin de semana llega una nueva edición del festival de lecturas dramatizadas de piezas teatrales inéditas, conversatorios entre dramaturgxs y directorxs, presentaciones de antologías, una instalación de escritura colectiva y "El Mercadito”: feria focalizada en libros teatrales. Sábado 17 y domingo 18 de septiembre desde las 15 en el Patio del Aljibe, Paseo del Tilo y Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

¿Para qué querés sexo cuando podés tener género? Talleres LATFEM presenta un nuevo taller coordinado por Emma Theumer para reflexionar sobre el género, ¿cómo se produce?, ¿estamos ante una estructura de opresión?, ¿se trata de una identidad disidente? y muchas otras preguntas que serán orientativas durante las reuniones. Modalidad virtual, con 3 encuentros comenzando el sábado 17 de septiembre de 13 a 14:30. Programa completo, más información e inscripciones en latfem.org

CONVOCATORIAS

Proyectos escénicos FIBA. Últimos días para participar de la convocatoria abierta para obras teatrales, performances escénicas, recorridos urbanos, proyectos site specific, instalaciones artísticas y dramáticas o propuestas digitales que puedan ser representados en el marco de la edición 2023 del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en diferentes espacios de la Ciudad de Buenos Aires. Cierra el 19 de septiembre. Toda la información en buenosaires.gob.ar/festivalesba/convocatoriafiba

Premio Estímulo a la Escritura. Quedan pocos días para participar de la convocatoria de Fundación Proa dirigida a autorxs de distintos géneros que deseen dar cuenta de la diversidad de lenguajes y códigos con los que puede contarse una historia. Las categorías van desde libros ilustrados e historietas hasta prosa de ficción y de no-ficción y guiones para cine y teatro. Hay cuatro premios de $350.000 más un monto de incentivo a la edición. Cierra el 20 de septiembre. Bases y condiciones en Instagram: @fundacion_proa

EXTRA

El Pipipalooza. Un festival de lecturas performáticas creado por Los Pipis Teatro en 2020 y que los acompaña en paralelo a su producción teatral. Contó con más de 50 ediciones en diferentes formatos, plataformas, espacios culturales, siempre adaptándose al contexto. Cada edición fue única e irrepetible, con una editorial creada para cada ocasión a cargo de Los Pipis, quienes trazaron un texto transversal a cada intérprete que participaba. En el Pipipalooza participaron más de 300 artistas pertenecientes a las artes escénicas, literatura, cine y televisión de Argentina y otras partes del mundo.Presentado y producido por Los Pipis Teatro, Matias Milanese y Federico Lehmann. Viernes 16 a las 21 en el Quetren Quetren, Av. Olazábal 1784.



Manuel, de Villegas a Hollywood. Como parte de las actividades programadas para homenajear a Manuel Puig a los 90 años de su nacimiento, este viernes se realiza una exhibición de muñecas inspiradas en las distintas divas del Hollywood dorado y del cine nacional, parte del universo literario del escritor. Además, habrá un video alusivo realizado por Leonardo Schenardi, una intervención artística de Sebastián Chillemi y relatos inspirados en el mundo de Puig, escritos por Daniel Tevini. Viernes 16 de septiembre a las 20 en la Biblioteca de General Villegas, Belgrano 229 P. B., General Villegas.