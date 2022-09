La Cámara de Matarifes y Abastecedores advirtió que, por una resolución de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la carne podría tener un nuevo aumento a partir de noviembre.

La normativa, que entrará en vigencia en dos meses, prohíbe entregar la media res sin trocear a los comercios minoristas. Comerciantes advirtieron que esto implicaría una suba en los costos logísticos.

Así lo explicó el vicepresidente de la Cámara, Sergio Pedace, por AM750. El representante sectorial comentó que, según lo dispuesto por el Gobierno, la carne se deberá entregar en trozos no superiores a los 32 kilos. “Realmente es muy difícil de implementar. Los frigoríficos no están preparados”, alertó.

“Pedimos poder bajar la media res por medios mecánicos. Llevar media res al hombro no es aconsejable, pero pedimos bajarla con medios mecánicos. ¿Por qué no hacerlo? El que no lo tenga, se tendrá que adecuar a esta norma”, añadió.

Y, sobre la repercusión en los costos, comentó: “Si vos la carne la bajas cortada en cuatro trozos, el corte se instala para quedarse. Tenés que tener un lugar para prepararla. Necesitas personas que hagan ese trabajo, que lleva tiempo”.

“También es otra logística de transporte, donde van a hacer falta más camiones. La resolución es posible que no de resultados, no están dadas las condiciones. Por eso pedimos que, por lo menos, todos los que puedan bajar con medios mecánicos lo podamos hacer”, finalizó.

El precio de la carne

El precio de la carne vacuna en el mercado interno no tiene modificaciones de relevancia desde hace tres meses. Esto permitió que la Secretaría de Agricultura habilite un incremento del 15 por ciento en las exportaciones, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).

La sequía obligó a los productores a elevar la oferta en el mercado interno, con un nivel de demanda que sigue deprimido. En julio, el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 55,6 mil toneladas, con una suba superior a 50 por ciento con relación a igual mes de 2021, debido a que en aquella época regía la restricción de exportar cortes provenientes de vacas.

En facturación, en julio ascendió a 321,5 millones de dólares, lo que arrojó un incremento de 61,9 por ciento interanual. El precio promedio declarado pasó de 5.398 dólares en julio del año pasado a 5.784 este año (+5 por ciento).