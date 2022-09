La presidenta del Instituto Cultural bonaerense y exdecana de la facultad de periodismo y comunicación Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, remarcó este martes la necesidad de terminar en Argentina con el “discurso de odio” y pacificar el debate político.

“En estos días estamos todos conmovidos y alertas por lo que fue uno de los hechos más tremendos de este siglo. Esto se viene cocinando desde hace un tiempo. Es imprescindible poner un alerta sobre esto, poner un parate. Hay que poder dejar de naturalizar el odio, que tiene como finalidad el exterminio del otro. ¿En qué lugar está el que se niega? En un lugar de exterminio”, dijo la funcionaria por AM750.

La docente señaló, en este punto, que los discursos y prácticas de odio “no están en el vacío”, sino que están fuertemente vinculadas a una “producción histórica”. “Hay un odio contra los sectores populares, contra el peronismo, contra las mujeres y disidencias que se va naturalizando y provoca efectos tremendos”, dijo, a poco más de una semana del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Es difícil mediar. Tenemos la presidenta del principal espacio de oposición que toma posición al no salir a repudiar y a pedir que se investigue y se haga justicia. No señala su corrimiento con esa escena. Es un momento muy complejo. ¿Cómo se sale con el discurso de la guerra? Con el discurso de la política. Que no es el discurso del consenso”, sugirió.

Saintout se manifestó escéptica con la idea de que “la sociedad quiere discursos más duros”. Además, consideró que en caso de ser de este modo “la responsabilidad política, mediática, ciudadana, es la de frenar eso”. “Habría que escuchar más a la gente. En lo cotidiano escuchamos la idea de una vida más normal, no más odio, más exterminio”, finalizó.