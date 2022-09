La Asociación Argentina de Polo (AAP) presentó la Triple Corona integrada por el 82° Abierto del Tortugas C. C., el 129° Abierto RUS del Hurlingham Club y el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC, reuniendo a los jugadores de polo más destacados en el mundo.

En este año especial, en el que la AAP cumple sus primeros 100 años, Nicolás Occhiato, conductor de Luzu TV y de El Último Pasajero, y Gustavo Sgalla, periodista de ESPN, fueron los maestros de ceremonias del evento en el cual estuvieron presentes polistas de cada uno de los equipos que participarán de este gran evento.

Ocho formaciones disputarán los torneos de Tortugas y Hurlingham: La Natividad -campeón defensor en Palermo y Hurlingham-, La Dolfina, Ellerstina, La Irenita I, II y III; La Ensenada RS Murus Sanctus y La Dolfina II.

Otros ocho equipos jugarán la Clasificación al Abierto de Palermo por los dos lugares vacantes: Chapaleufú, El Overo Z7 UAE, La H, La Cañada, Alegría, La Esquina, La Fija y Trenque Lauquen.

El torneo de Tortugas, que se disputa en el country más antiguo de Sudamérica, se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre; el de Hurlingham entre el 11 y el 29 de octubre; y el de Palermo entre el 1° de noviembre y el 2 de diciembre. Para los interesados por asistir, ya están a la venta las entradas a través de Ticketek.

"Este es un año de buenas noticias: la Asociación está cumpliendo 100 años, pero somos puro futuro. En mayo, nuestra Triple Corona fue declarada de 'Interés Nacional' y hoy ya estamos presentando una nueva edición que va a ser imperdible, tanto para los fanáticos del polo como para los que lo vivan por primera vez”, afirmó Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo.

“Estos tres torneos son únicos en el mundo, ya que reúnen entre sus protagonistas a nueve jugadores que poseen los 10 goles de hándicap”, agregó.

La AAP es la entidad madre del deporte en Argentina y un referente en el mundo. La industria del polo es exportadora de manufactura y talento y actualmente genera más de 50 mil empleados directos, y 100 mil empleados indirectos.

Cómo quedaron las zonas

Se llevó a cabo el sorteo de los tres torneos. En Palermo, integrarán la zona A las formaciones de La Natividad, La Irenita, La Ensenada RS Murus Sanctus, La Irenita GSquared y un equipo clasificado; mientras que en la B lo harán Ellerstina, La Dolfina, La Dolfina II, La Irenita Clinova y el restante conjunto surgido de la clasificación.

Luego, se confirmaron los cruces de cuartos de final para el certamen de Tortugas, que serán los siguientes: La Natividad vs. La Irenita Clinova; La Dolfina vs. La Ensenada RS Murus Sanctus; Ellerstina vs. La Irenita GSquared; La Irenita vs La Dolfina II.

En cuanto al Abierto de Hurlingham, las zonas se armarán según los resultados obtenidos en el de Tortugas.