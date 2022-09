La ley del ex no se aplicó esta vez. Y Robert Lewandowski no pudo anotarle a su ex equipo. Bayern Munich derrotó 2 a 0 como local a Barcelona y afirmó su liderazgo con puntaje ideal en el grupo C de la Champions League en el comienzo de la segunda fecha. El francés Lucas Hernández de cabeza a los 5 minutos del segundo tiempo y Leroy Sané tres minutos más tarde luego de una gran jugada que el propio Sané arrancó por afuera y definió por adentro, anotaron los goles del poderoso conjunto alemán.

Lewandowski contó con tres ocasiones claras de convertir durante la primera etapa pero no las pudo resolver. Un remate suyo pasó apenas por encima del travesaño, luego el arquero Marc Andre Ter Stegen le tapó un cabezazo y por último, el marroquí Mazaraoui le bloqueó su remate cuando se disponía a definir. En el segundo tiempo, el gran delantero polaco ya no tuvo tantas posibilidades.

Por el mismo grupo, Inter se repuso de su derrota de la semana pasada ante Bayern Munich y derrotó 2 a 0 de visitante al débil Viktoria Pilsen de la República Checa con goles del atacante bosnio Edin Dzeko y el lateral neerlandés Denzel Dunfries. El tucumano Joaquín Correa arrancó como titular en el ataque del Inter y fue reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo por Lautaro Martínez. Con estos resultados, Bayern Munch lidera con 6 puntos, seguido con 3 por Barcelona e Inter. Viktoria Pilzen cierra sin puntos.

No le fue bien al Atlético Madrid en su visita al Bayer Leverkusen que lo superó por 2 a 0. De los argentinos, sólo Nahuel Molina jugó desde el principio, pero fue relevado en el segundo tiempo por el francés Antoine Griezmann. Rodrigo De Paul jugó toda la segunda etapa en lugar de Saúl Ñiguez y Angel Correa ingresó a los 27 minutos por el portugués Joao Félix. En el mismo grupo B, Brujas de Bélgica goleó de visitante por 4 a 0 al Porto y se ratificó como líder con 6 unidades. Atlético De Madrid y el Leverkusen lo siguen con 3 y Porto quedó último sin puntos.

En el único partido del grupo A, Liverpool superó en Anfield Road por 2 a 1 al Ajax de Amsterdam con un gol del alemán Joel Matip a falta de un minuto. El egipcio Mo Salah abrió el tanteador para los ingleses y el ghanés Mohammed Kudus igualó transitoriamente para los neerlandeses. El partido que debían disputar Glasgow Rangers y Nápoli se jugará este miércoles a las 16 por las exequias de la Reina Isabel.

Finalmente y por el grupo D, Sporting Lisboa ratificó su condición de líder al batir como local por 2 a 0 al Tottenham Hotspur de Inglaterra que tuvo todo el partido como titular en la defensa al cordobés Cristian Romero. Los ingleses quedaron con tres puntos al igual que Eintracht Frankfurt que superó por 1 a 0 como visitante al Olympique de Marsella.

La segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League proseguirá este miércoles con el siguiente programa: por el grupo E Milan-Dinamo Zagreb (Fox Sports 13.45) y Chelsea-Salzburgo (ESPN 16 hs). Grupo F: Shaktar Donetsk-Celtic (Fox Sports 13.45) y Real Madrid-Leipzig (ESPN 16 hs). Grupo G: 16 hs por ESPN Copenhague-Sevilla y Manchester City-Borussia Dortmund y grupo H: 16 hs: Juventus-Benfica (ESPN) y Macabi Haifa-París Saint Germain (Fox).