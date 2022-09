Este jueves comenzará la venta de entradas para el show de Lali en Vélez, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo de 2023. Será la primera vez que la artista se presente en un estadio grande.

La cantante argentina no para de agotar entradas. Tras el sold out de dos Luna Park y luego de su presentación del 27 de agosto pasado en el Movistar Arena, Lali agregó otra fecha para el 4 de diciembre. La función se agotó en solo una hora y sus fans no tardaron en proponerle que mudara el show a una locación más grande.

El anuncio llegó, y el próximo año la artista se presentará finalmente en el Estadio José Amalfitani, ubicado en el barrio porteño de Liniers. En un vivo de Instagram, que fue visto por 24 mil personas, la también actriz comunicó las novedades del "Disciplina Tour". "Gracias a todos ustedes, a todo el amor que le están dando, esta fiesta se muda al fucking estadio de Vélez", dijo la cantante, al borde de las lágrimas.

Se espera que al menos 43 mil personas participen del show del 4 de marzo de 2023. Las entradas estarán disponibles desde las 12 del mediodía del jueves 16 de septiembre, en la web oficial de Ticketek.