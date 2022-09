► JUEVES 15

Frenkeltronic en Sala Villa Villa de El Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Florencia Ruiz en Bebop, Uriarte 1658. A las 21.

Facundo Abantauro en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Belén Pasqualini en Bar Mugica, Piedras 722. A las 20.

Valeria Merkuyeva, Lucas Brass y Pablo Di Nucci en el Auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe 1452. A las 20.

Munay Ki Dub en Circus Bar, Varela 1998, San Justo. A las 20.

Súper 67’, Cerebra y Vörvart en Morón Music Factory, Sarmiento 628. A las 21.

Rodrigo Carazo en La Bicicletería, Calle 117 y 40, La Plata. A las 20.

► VIERNES 16

Pez en La Trastienda, Balcarce 460. A las 21.

Rodrigo Carazo en Circe Fábrica de Arte, Manuel Rodríguez 1559. A las 20.

Nelson en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. A las 20.

Lo Que Sobra y Llevatelo87 en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Control Cero y DJ Inferno en La Cigale, 25 de Mayo 597. A la medianoche.

Ce Suárez Paz en Uriarte 1658. A las 20.

Los Días en Marte en Makena, Fitz Roy 1519. A las 23.

Maca Mona Mu en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21.

Melina Otero en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934. A las 20.30.

Groovin’ Bohemia en Niceto Club, Niceto vega 5510. A las 19.

La Religión de los Ateos, Los Jueves Rock, Laboratorio de Letras y Orge & Caro en La Pana Rock, Lamadrid 700. A las 21.30.

1000 Horas en The Cavern, Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660. A las 20.

Daniela Tabernig, Alejandra Malvina, Enrique Folger, Marcelo Iglesias Reynes y Eduviges Picone en el Auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe 1452. A las 20.

Blanco Teta en el Teatro Mandril, Humberto 1º 2758. A las 23.

Blues Motel en Mutar Bar, Mitre 982, Avellaneda. A las 21.

Carmen Sánchez Viamonte y La Negra Buggiani en Guajira, Calle 49 nº 484, La Plata. A las 21.

Maxi Pachecoy en Color Humano, Diagonal Norte y Yanquetruz, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata. A las 21.

► SÁBADO 17

Camionero y Las Bodas Químicas en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Sol Bassa y Mariano Manza Esaín en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21.

Trotsky Vengarán en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 19.

Octavia y Tifosis del Rey en el Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia 8636. A las 19.

Bhavi en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 20.

All In One, Terra y Arcturus en la Trace Army Reloaded, El Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806. A la medianoche.

Cuatro Pesos de Propina en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Sofía Terán y Mortola en Neu Kultur Haus, Maturín 2770. A las 21.

Ludmila Fernández en La Dama de Bollini, Pasaje Bollini 2281. A las 20.30.

Carla Perrucci en La Dama de Bollini, Pasaje Bollini 2281. A las 22.30.

Raviolis en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 15.

El Perro de Pavlov y Pancracio Rey en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030. A las 23.30.

Vruma y los Dínamos, Mario Nielsen y El Dedo en la Llaga en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. A las 21.

Dante Picca, Andrés Chirulnicoff y Nicanor Faerberg en Aldo’s Restorán, Arévalo 2032. A las 18.30.

Necrofel en Espacio Simona, Álvarez Thomas 661. A las 20.

Purpubel, Jugo de Basura, Las Grasas Trans, Cabrilynch y DJ Oso en el Teatro Mandril, Humberto 1º 2758. A las 22.

Los Caligaris en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes y General Paz, Villa Martelli. A las 17.

Nonpalidece, La Zimbabwe y Black Dali en el Teatro Nini Marshall, Tigre. A las 21.

María Becerra, Miranda!, Los Auténticos Decadentes, Estelares, Florián, Santi Celli, Cata Raybaud, Milongas Extremas y más en Festival 200 Banco Provincia, Estadio Único, Calle 32 y 25, La Plata. A las 16.

La Condena de Caín en Pura Vida, Diagonal 78 entre 8 y 61, La Plata. A las 21.

Nicki Nicole, Rusherking, Taichu, Yami Safdie, Beyla y BB Asul en el Festival Verte, Estadio San Nicolas, Avenida Rucci y Damaso Valdez, San Nicolás. A las 18.

► DOMINGO 18



Palta and The Mood y Agua de Florero en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 18.

Mix Imperativo en The Roxy, Niceto Vega 5542. A las 20.

Frenkeltronic en la Sala Villa Villa de El Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Munay Ki Dub en Avant Garten, Arcos del Rosedal, Avenida del Libertador 3883. A las 20.

Bernardo Baraj & Abel Rogantini en Aldo's Restorán, Arévalo 2032. A las 18.30.