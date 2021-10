El álbum pop más romántico de la temporada lo escribió Isabela Terán, aka BB ASUL, una chica porteña de 24 años, cantante y letrista. uwu está íntegramente compuesto por canciones de amor. "Y son todas para el mismo boludo, ¿podés creer?", se ríe.

Isa viene de una familia de artistas, fue a un colegio de formación en música clásica y siempre supo que cantar era lo suyo. Era corista cuando se puso a hacer sus propias canciones. Estaba pasando un momento emocional muy malo post ruptura: "En modo o me mato o escribo un tema", dramatiza. La primera que le gustó fue, precisamente, uwu: "Esa canción dice cosas muy específicas, yo me moriría de verguenza si soy el otro".

Estetizar su propio sufrimiento y capitalizarlo en forma de canciones fue precisamente lo que sucedió en uwu. No todas son descriptivas de su situación, pero para escribir sobre amor, tenía que pensar en ese amor. "Yo no escribo literalmente sobre lo que me pasa. Pero esos vínculos tan intensos, tan pesados, me gustan para escribir, porque generan una cantidad de emociones que te dejan pararte en un montón de lugares, al menos las personas como yo a las que nos gusta dramatizar todo, ver todo como una película indie de Isat. Es como en terapia, que te dicen que lo que importa no es el otro sino lo que te pasa a vos y lo que vos decís", compara.

Técnicamente, uwu no es una palabra: es un caracter, un emoji hecho con texto como en su momento fueron los dos puntos y el paréntesis. Transmite algo entre ternura, timidez y cuteness. A la artista le gusta que no sea una palabra, y también lo considera, y con razón, como algo muy representativo suyo: "Por lo tímido, por lo cute, por todo", cuenta. "Nunca se me ocurrió otro nombre, entonces al pensar el título del disco estaba claro."

► Entre el trap y el animé

Esta colección de canciones románticas tiene espíritu urbano pero es principalmente pop soulero, r&b y funky: mucha voz y groove. A ella lo que más le gusta es escuchar cantantes y compositores. ¿A quienes admira? Nina Hagen es la primera que nombra, sin dudar. "Es de las mejores cantantes de la historia, ella me vuela la peluca."

Como letristas, le encantan artistas de trap español como Cecilio G, y está "completamente obsesionada" con Billie Eilish. "No puedo creerla, nunca. No puedo creer estar viviendo al mismo tiempo que un talento así. Siempre se habla de los grandes de la música: Freddie Mercury, Kurt Cobain… para mi Billie Eilish y su hermano son parte de ese conjunto", se fascina BB ASUL.

Su estética tiene muchas referencias al animé y a la cultura asiática en general. La cantante cuenta que creció mirando dibujitos japoneses, y que de ahí también saca inspiración. "Para mí Naruto fue como cuando la gente lee un libro y le cambia la vida. Lo hablaba con Marina Fages: Naruto es como un libro de autoayuda, realmente te salva. Escuchás cómo hablan los personajes de la amistad, de los logros, de la voluntad… hace muy bien."



► Fan de mis amigues

Isabela publicó su disco en septiembre, y llegó lleno de colaboraciones: está Axel Fiks, su amigo desde los 12 años y otra persona a la que admira muchísimo como compositor. "Es EL romántico", dice. "Directamente es Sandro. Su manera de escribir es espectacular, muy transparente." Para todos sus feats solo tiene palabras de admiración. "Está Odd Mami, que era mi ídola de la música de acá y ahora tenemos un tema juntas, está Blair que es una genia, está Taichu que es la persona más canchera del universo en el que para mí es EL tema del disco, que es Yendere…"

Isabela es muy fan de toda la escena que la rodea. Algo que tuvo un clímax en La trampa, el espectáculo dirigido por Alejandro Terán (su padre) en el Centro Cultural Kircher, donde diferentes artistas reversionaban temas propios y ajenos en formato orquesta. "Fue la primera vez que toqué con una orquesta, la primera vez que toqué en el CCK, la primera vez que toqué con mi papá y la primera vez que toqué en un show compartido con amigues", cuenta.



"Son todos increíbles. Cuando salió Taichu primera era como si hubiera salido un alien, con esa personalidad increíble. Zoe Gotusso no sé que toma a la mañana para cantar así pero ya desde la prueba de sonido me hizo llorar. CA7RIEL cantando el bolero, increíble: es una drag, de repente era RuPau. Para mi Cato cuando tenga cincuenta años va a estar entre los grandes del rock argentino. Y a Chita la escucho cantar y se me caen las medias. Ella tiene una voz y una interpretación que no me dejan mirar para otro lado."

--Y a vos, que ahora finalmente estás saliendo con tus canciones, ¿qué tipo de referente te gustaría ser?

--Lo pienso bastante. Cuando hablo con chicas más chicas que se me acercan, me doy cuenta del nivel de influencia que una siendo una terrible boluda puede llegar a tener (ríe). En principio, me parece que los ídolos de ahora son mucho más sanos que los que tenía cuando era adolescente, que están todos presos por violar mujeres. Las madres nos deben ver con las caras tatuadas y piensan que somos unos zánganos, pero hay una generación, siempre con excepciones obvio, de buenos pibes. Así que si yo fuera un ídolo sí, me gustaría ser un ídolo sano, y me gustaría si se puede ser de esa gente que te da ganas de hacer música. Yo solo salí a tocar porque había personas que me hicieron pensar que se podía. Así que me gustaría generar eso en otres.

--¿Y que planes tenés por delante?

--Voy a salir a tocar el disco para que nos conozcamos entre todos. Hasta ahora, la mayoría de las veces que toqué fue frente a la cámara. Muy bb pandemmial soy.