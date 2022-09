Luego de la orden de detención labrada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti contra Nicolás Gabriel Carrizo, el titular de la AFI, Agustín Rossi, aportó a la causa audios que sugieren que integrantes de la agrupación libertaria Revolución Federal estuvieron vinculados con la planificación del atentado contra Cristina Kirchner.

Este miércoles, la AFI aportó audios de una transmisión en vivo que se hizo desde el Twitter de Revolución Federal el pasado 26 de agosto. En el material aportado se escucha al vocero fundador de la organización, Jonathan Morel, y a una persona identificada como Franco Castelli hablar de la seguridad de la presidenta, de sus deseos de atentar contra el diputado Máximo Kirchner y contra el presidente Alberto Fernández.



En esa conversación, Morel le preguntó a Castelli si todavía pasaba por la casa de Máximo (Kirchner). Ante la respuesta positiva del interlocutor, el hombre respondió "uy, cómo no lo mataste, boludo". Actualmente, Castelli cumple tareas como soldado voluntario en el Ejército y está destinado en Santa Cruz, así lo confirmó el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Revolución Federal quería infiltrarse entre la militancia

"Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…' Pero yo te juro… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", se escucha decir a un hombre joven -que, según la denuncia de la AFI, es Morel-.

En tanto, en otro audio aportado a la investigación por la AFI, Morel dice: “Lamentablemente, a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”.

La AFI pidió que Jonathan Morel sea investigado





Entre otros delitos, el interventor de la AFI reclamó que se investigue a Morel por instigación a cometer delitos, amenazas, intimidación pública y otros que pueden englobarse como atentados contra los poderes constitucionales. Desde ese organismo remarcan que existe un riesgo para la seguridad nacional y el orden democrático.

"El deseo expresado y la forma de realizarlo es exactamente lo que ocurrió, es decir, una persona infiltrada entre el grupo de simpatizantes que aprovechó la oportunidad en que la mandataria bajó a saludarlos para realizar su conducta criminal. Dicha acción expresamente manifiesta por Jonathan Morel entendemos merece ser investigadas por su posible vinculación y relevancia penal en la presente causa", reclamó Rossi.



¿Quiénes integran Revolución Federal?

La organización Revolución Federal está compuesta por cerca de 60 personas, entre ellas algunas se identifican como macristas, radicales y hasta libertarios. Según relató Morel, en Revolución Federal "no hay ninguna bajada de línea de nadie, cada uno es libre de opinar lo que quiera", pero en la práctica Jonathan Morel y Leonardo Sosa son los organizadores de las movidas que convocan por redes sociales.

Todos los integrantes de la agrupación comparten un grupo de WhatsApp donde se difunden las actividades, pero en muchas de las convocatorias participan personas ajenas a la agrupación. "A mí me parece una locura lo que pasó, es repudiable, pero hay gente en el grupo que opina distinto", comentó Morel.

En sus redes sociales personales comparten contenidos de La Libertad Avanza, pero Morel asegura que él no es seguidor del diputado nacional libertario Javier Milei. "Cada uno en el grupo tiene su ideología, pero a mí él me parece poco serio, un improvisado", explicó en diálogo con Página 12 e insistió con que no quiere "divisiones". "Lo que queremos es que no haya más kirchnerismo", reiteró.

