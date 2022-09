La cantante y actriz Lali Espósito participó del programa español "El Hormiguero" y explicó en vivo el paso a paso para armar un fernet "viajero". En un segmento que compartieron el conductor Pablo Motos y Lali a puras risas, la jurada de La Voz le confesó que quiere "argentinizarlo".

Con una botella vacía, una gaseosa cola, un fernet, un cuchillo y un encendedor, Lali desplegó sus habilidades para preparar -según ella misma confesó- su trago favorito. "Esto es muy de barrio, no se hace en todas las casas, se hace en los barrios donde yo crecí", bromeó la cantante.

Algunos momentos más tarde, Lali le explicó al conductor español que en Argentina esa bebida se prepara en las juntadas entre amigos, cuando llega el momento de salir de las casas para ir a al boliche y precisó: "Esto es lo que se llama 'el viajero'... es el trago comunitario".

Para coronar el momento, Lali mezcló la preparación con el dedo y "bendijo" al conductor Pablo Motos "con el trago más argentino".

"Disciplina Tour": c uáles son las próximas fechas

Además de las dos fechas que la jurada de La Voz argentina tiene previstas para el 3 y 4 de diciembre en el Movistar Arena, la gira "Disciplina Tour" la llevó de visita a España con los siguientes tres conciertos:



Madrid : 22 de septiembre.

: 22 de septiembre. Málaga : 24 de septiembre.

: 24 de septiembre. Barcelona: 25 de septiembre.

Los shows que programó en Buenos Aires se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. Por ese motivo, el "Disciplina Tour" se mudó a la cancha de Vélez. La fecha elegida por Lali para este encuentro masivo con su público es el 4 de marzo del 2023 con entradas que salen a la venta este jueves.

Cómo comprar entradas para el show de Lali en Vélez

Este jueves al mediodía comienza la venta de entradas para el show de Lali en Vélez, el 4 de marzo de 2023. Será la primera vez que la artista se presente en una cancha de fútbol, la cual tiene capacidad para albergar a 43.000 personas. Los boletos van a estar a la venta mediante la plataforma Ticketek y tendrán los siguientes precios:



Campo VIP : $ 9.500 + cargo por servicio

: $ 9.500 + cargo por servicio Platea Preferencial : $ 9.000 + cargo por servicio

: $ 9.000 + cargo por servicio Platea : $ 8.000 + cargo por servicio

: $ 8.000 + cargo por servicio Platea Alta : $ 6.500 + cargo por servicio

: $ 6.500 + cargo por servicio Campo General: $ 5.500 + cargo por servicio

Las novedades del "Disciplina Tour" fueron comunicadas por la mismísima Lali en un vivo de Instagram que fue visto por más de 24.000 personas. "Gracias a todos ustedes, a todo el amor que le están dando, esta fiesta se muda al fucking estadio de Vélez", dijo la cantante, al borde de las lágrimas.



Lali Espósito habló sobre su sexualidad: "No aceptaba que me gustaban las minas"



Sin vueltas, Lali reveló que le gustan las mujeres. En una entrevista con Luzu Tv, la jurado de La Voz Argentina, reveló: "Me mentía un montón. No aceptaba que me gustaban las minas o que tenía como una dualidad". Y contó que cuando reconoció sus preferencias sexoafectivas decidió plasmarlo en su música, mencionando las canciones "2son3" y "N5" como ejemplos del sinceramiento que experimentó en el último tiempo.



"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, yo no aceptaba un montón de cosas que quería y me gustaban", aseguró la actriz ante una pregunta de las panelistas del streaming. "Siempre separaba: me gusta una chica, pero yo me pongo de novia con chabones", continuó.

Respecto a las últimas dos canciones que lanzó, Lali contó: "En los últimos años, me di cuenta de que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca". Además, agregó que sentía que "había todo un público que necesita representación y no tenía una canción como '2son3' o 'N5'. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español, con este sonido y de esta manera".

