Luego de agotar tres fechas en el Movistar Arena, la actriz, cantante y compositora argentina Lali Espósito anunció este domingo por la noche que el "Disciplina Tour" se muda a la cancha de Vélez. La fecha elegida para el encuentro con su público será el 4 de marzo del 2023. "ESTO ES POR Y PARA USTEDES!!!! ❤️‍⛓❤️", escribió la artista en sus redes sociales.

En un vivo de Instagram ante más de 24.000 fans y minutos antes de salir al aire en La Voz Argentina, Lali hizo el anuncio con una remera que llevaba los colores de la bandera del orgullo y el diseño oficial del "Disciplina tour".

"Me pongo esta remera que nos representa a todes para anunciar que gracias a ustedes, por todo el amor que le están dando al 'Disciplina Tour'... ¡Voy a llorar! Lo que tengo para anunciarles es que, como están completamente locos, gracias a ustedes esta fiesta se muda al fucking estadio de Vélez", anunció la estrella pop.

Acompañada por sus asistentes, maquilladora y penador, Lali celebró enérgicamente la noticia y unos segundos más tarde compartió en sus redes un video alusivo a la nueva fecha. "¡Lo escribo y todavía no lo creo! ¡Esta FIESTA que armamos en cada show tiene nueva fecha y lugar, ESTÁ PASANDO! Nos vemos el 4 de marzo del 2023 en el Estadio Vélez", cerró la cantante.

Lali Espósito personalidad destacada de la cultura





Días atrás, un grupo de legisladores porteños se unió en un proyecto para declarar a Lali Espósito como personalidad destacada de la cultura. El texto, que lleva las firmas de diputados del Frente de Todos, Vamos Juntos y la UCR, asegura que "con más de 20 años de trayectoria, Lali es una de las estrellas internacionales más populares del entretenimiento hispano".



El texto apoyado por las tres fuerzas políticas con más representantes en la Legislatura porteña sostiene que la "multifacética, magnética y talentosa" actriz y cantante es uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina. "Lali es una estrella que representa a su tierra, Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios, en todo el mundo, con un talento y una fuerza imparables", agregan.

Quienes firmaron el proyecto de declaración fueron las legisladoras del FDT Ofelia Fernández y Claudia Neira, por parte de Vamos Juntos acompañaron la iniciativa los legisladores Matías López, Mercedes de las Casas, Ana María Bou Pérez, Esteban Garrido, María Sol Méndez y Carolina Estebarena y por parte de la UCR se sumaron María Inés Parry y Diego Weck.

Lali Espósito habló sobre su sexualidad: "No aceptaba que me gustaban las minas"





Sin vueltas, Lali reveló que le gustan las mujeres. En una entrevista con Luzu Tv, la jurado de La Voz Argentina, reveló: "Me mentía un montón. No aceptaba que me gustaban las minas o que tenía como una dualidad". Y contó que cuando reconoció sus preferencias sexoafectivas decidió plasmarlo en su música, mencionando las canciones "2son3" y "N5" como ejemplos del sinceramiento que experimentó en el último tiempo.



"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, yo no aceptaba un montón de cosas que quería y me gustaban", aseguró la actriz ante una pregunta de las panelistas del streaming. "Siempre separaba: me gusta una chica, pero yo me pongo de novia con chabones", continuó.

Respecto a las últimas dos canciones que lanzó, Lali contó: "En los últimos años, me di cuenta de que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca". Además, agregó que sentía que "había todo un público que necesita representación y no tenía una canción como '2son3' o 'N5'. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español, con este sonido y de esta manera".

Lali Espósito agotó tres Movistar Arena

La cantante y jurado de La Voz argentina Lali Espósito tiene previstos dos conciertos en el Movistar Arena para el 3 y 4 de diciembre. Ambas fechas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. La noticia la dio la mismísima Lali durante el show que ofreció el sábado 27 de agosto en el estadio de Villa Crespo en el marco del "Disciplina Tour".

"Gracias a lo cebados que son ustedes, les quiero contar que además del concierto que vamos a hacer para cerrar el año el 3 de diciembre, gracias a que ustedes están absolutamente de la gorra, metemos otro el 4 de diciembre", le contó Lali a su público en el show a sala llena que ofreció a fines de agosto.

Los seguidores de Lali acamparon en las afueras del Movistar Arena varios días antes del show para ser los primeros en ingresar y tener una vista privilegiada de la estrella pop. Lo mismo había sucedido en la previa a de los conciertos que Lali ofreció en el Luna Park el 23 y 24 de junio pasados, en los que las entradas también se agotaron en pocos minutos.

Seguir leyendo: