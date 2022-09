La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) eligió la foto tomada por un argentino como "la fotografía astronómica del día". De esta manera, a través de su página web, la NASA compartió la imagen en las que se puede ver en toda su dimensión la vía láctea en una noche de invierno en agosto, en el lago Traful, en Neuquén.

La NASA tiene un sitio especial donde a diario elige distintos cuerpos celestes y fenómenos que registran aficionados con sus cámaras -Astronomy Picture of the Day (APOD)-. Aparecer allí tiene mucho peso e importancia para las personas fanáticas de la astronomía y la fotografía y para este argentino no fue la excepción.

Gerardo Ferrarino es el fotógrafo amateur que mandó la imagen a la NASA que resultó elegida, cuando se enteró se sorprendió y comentó: “Es una enorme alegría, ver que se publique una foto tuya en la página de la NASA es una locura”, dijo.

“En ese mismo lugar, hay fotos de los mejores astrofotógrafos del mundo. Por eso, que una foto tuya esté ahí la verdad es un logro increíble”, resumió Ferrarino.

La elección del lugar y el momento

El aficionado argentino contó que envía regularmente fotos que toma en su tiempo libre y en este contexto indicó que la elegida resultó la imagen que sacó el 28 de agosto de este año en Villa Traful, en una noche sin nubes y con un marco imponente.

A la hora de contar si va a hacer más obras de este estilo, Gerardo aseguró que en septiembre "tiene pensado hacer una fotografía de una galaxia que lleva mucho más tiempo, exposición, horas, noches porque es muy lejana".



"Luego en octubre vamos a hacer una foto similar que saqué en Villa Traful porque ya en diciembre, el centro de nuestra galaxia, lo que se ve ya en la foto no lo vemos más hasta marzo o abril porque por el movimiento de traslación, el sol se interpone en el medio y el centro de la galaxia queda atrás", concluyó.

Cómo se elige la foto astronómica del día

El Astronomy Picture of the Day (APOD) es un sitio web mantenido por la NASA y por la Universidad Tecnológica de Michigan donde a diario muestra una imagen o foto diferente del universo, con una corta explicación escrita por un astrónomo profesional donde explica el por qué de la elección y analiza en detalle el contenido astronómico de la fotografía.



Los interesados en formar parte de este espacio, pueden enviar sus fotografías por mail a Robert Nemiroff: [email protected], o a Jerry Bonnell: [email protected], astrofotógrafos de la NASA y responsables de la página SKY.