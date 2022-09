En las últimas horas circuló en las redes sociales la imagen de un póster anticipando el lanzamiento en Netflix de El Eternauta, la serie basada en la emblemática obra de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López. Si bien desde la plataforma de streaming aseguraron no es oficial y que se trató de un fake, la imagen desató la curiosidad de los usuarios acerca de cuándo se estrenará la producción y qué se sabe hasta el momento.

El anuncio sobre la adaptación audiovisual de la icónica historieta argentina llegó en 2020, cuando se confirmó que el director Bruno Stagnaro iba a estar a cargo de todos los capítulos de la ficción y que detrás del proyecto estaría la productora argentina K&S Films.

En ese entonces, el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, aseguró que la producción llegaría a la plataforma de streaming entre 2021 y 2022 y que contaría con la participación de Martín Oesterheld, nieto de Héctor, como consultor creativo para respetar el legado del escritor que fue secuestrado en 1977 por la dictadura militar y se cree que fue asesinado en 1978, y aún sigue desaparecido.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus retrasó los planes y en agosto pasado el vicepresidente de contenido de Netflix de Latinoamérica, Francisco Ramos, mencionó en una entrevista que el estreno sería a principios de 2023.

Aún es una incógnita la conformación del elenco y la cantidad de episodios con los que contará la serie que, según las propias palabras de Hastings, “busca lograr el mismo éxito que ‘La Casa de Papel’, con un presupuesto que implicaría a la mayor inversión económica de la plataforma en América Latina”, el cual según trascendió rondaría los 15 millones de dólares.

Cómo es el póster no oficial que circuló en las redes sociales

El póster no oficial que despertó la ansiedad de los fanáticos fue publicado en Twitter desde la cuenta @ElEternautaOk, que ya fue dada de baja en la red social. Según confirmaron desde Netflix a GO Noticias, “es un póster falso" y aún "no hay imágenes oficiales” por parte de la plataforma de streaming.

La escena que se ve en la imagen se sitúa en pleno Centro porteño, en los alrededores del Obelisco, donde se pueden ver autos volcados, personas en el piso, fuego, nieve y destellos que provienen del cielo. "Nadie nos preparó para la nevada mortal", agrega el flyer, y sobre la fecha de estreno, dice “próximamente”.





¿De qué trata El Eternauta?

El Eternauta fue publicado por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero Semanal, con guión de Oesterheld e ilustraciones de Solano López. Relata la historia de una invasión alienígena en la Tierra que acaba con buena parte de la población, y los sobrevivientes de Buenos Aires deben resistir ante una tormenta de nieve tóxica.

Su protagonista, Juan Salvo, es el eternauta que viaja en el tiempo para reencontrar a su familia y termina al frente de una lucha que se muestra como metáfora de las formas de supervivencia que surgieron en la Argentina en tiempos de dictadura.

Ambientada en Buenos Aires, aborda una invasión en escenarios conocidos por la población argentina, como el estadio de River Plate, Barrancas de Belgrano y la Plaza del Congreso.

