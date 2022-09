El mediático juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard tendrá su adaptación cinematográfica y se estrenará el próximo 30 de septiembre a través de "Tubi", una plataforma de streaming estadounidense.

El filme se llama "Hot Take: the Depp/Heard Trial" e inicialmente solo se podrá ver en "Tubi", el servicio on-demand audiovisual del canal Fox en territorio estadounidense, aunque se prevé que se distribuya en otras aplicaciones en todo el mundo.

El largometraje estará protagonizado por Mark Hapka ("Parallels" y "Days of Our Lives") como Depp, Megan Davis ("Alone in the Dark") como Heard, Melissa Marty ("Station 19") interpretando a la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig ("La ley y el orden") será el letrado de Heard, Elaine Bredehoft, informó el portal especializado Variety.

Mark Hapka como Johnny Depp. Foto: AFP.

Según lo precisado, la historia seguirá "el escandaloso vínculo entre el matrimonio fuera y dentro del ámbito judicial" y dramatizará "el litigio por difamación que se extendió por dos meses y concluyó el último 1 de junio" con el veredicto del jurado favorable a Depp.



El guion de la película fue escrito por Guy Nicolucci ("The Daily Show") y la dirección estará a cargo de Sara Lohman ("Secrets in the Woods").

Megan Davis como Amber Heard. Foto: AFP.



El proyecto recibió un rápido tratamiento para "capturar con rapidez una historia que se convirtió en un momento cultural de referencia, que ilustró un acontecimiento seguido por millones de personas", dijo el encargado de contenidos de Tubi, Adam Lewinson.

Cómo finalizó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Durante la audiencia final del 1 de junio pasado, un jurado popular de la Justicia del condado de Fairfax, en el estado de Virginia (EEUU), le concedió al protagonista de Piratas del Caribe ,15 millones de dólares en concepto de recompensa por daños y perjuicios, que finalmente se redujeron a algo más de 10 millones, y 2 millones para Amber Heard.

En la condena se consideró que Heard dañó la reputación de Depp al publicar una columna de opinión en 2018 en la que ella se describe a sí misma como una víctima de abuso doméstico. Además, se ordenó que Depp pague a Heard otros 2 millones de dólares al considerar que fue difamada por uno de los abogados del actor.

Por su lado, la actriz de 36 años apeló a fines de julio el veredicto del jurado en el millonario juicio al considerar que "el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda", que protege la libertad de expresión.

Previamente, una jueza rechazó la demanda de Heard de un nuevo juicio, que había sido solicitado con el argumento de que uno de los siete miembros del jurado no era el hombre convocado para la tarea sino su hijo, en un caso de identidad equivocada.

Penney Azcarate, que presidió el juicio en el tribunal de Fairfax, cerca de Washington, consideró que la actriz no salió perjudicada en el proceso y que el jurado había sido aprobado por ambas partes.

La demanda de Johnny Depp contra Amber Heard

Los problemas entre Depp y Heard se dieron a conocer luego del escandaloso divorcio que atravesaron, tras un matrimonio que duró desde febrero de 2015 a mayo de 2016. Heard lo acusó de haberla golpeado y ordenó medidas de restricción y acercamiento. Por su lado, Depp había rechazado todas las denuncias de violencia emocional, física y verbal.

Aquel litigio legal se disolvió luego de que la separación se acordara en privado. Ambos emitieron un comunicado en conjunto, en el que argumentaron que tuvieron una "relación pasional" y que llegaron a un entendimiento. A pesar de que los problemas parecieron resolverse, todo cambió radicalmente cuando la actriz de la película "Aquaman" escribió en 2018 un artículo en The Washington Post, en el que se definió como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

A raíz de esta publicación, Depp comenzó a ser dado de baja de diferentes producciones, entre ellas, el exitoso spin-off de Harry Potter, "Animales Fantásticos". Por ello, arrancó esta nueva demanda en la que el actor exigió una compensación de 50 millones de dólares.

