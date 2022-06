Amber Heard volvió a hablar luego del juicio contra Johnny Depp y generó una fuerte controversia al confesar que aún tiene sentimientos por el actor. “Lo amo y lo amé con todo mi corazón”. Y aseguró: “No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él”.

“Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó. En una entrevista con NBS News, la actriz de “Aquaman” asumió que la relación que mantuvo con Depp fue "muy tóxica" y eran "horribles el uno con el otro".

En ese sentido, Heard expresó: “Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación, me comporté de manera horrible”. En esa línea, explicó: “Hice todo lo que estaba a mi alcance para que funcione una relación que estaba profundamente rota y no pude”.

La actriz de 36 años afirmó que siente "mucho arrepentimiento" por las cosas que ambos han vivido durante su relación y aclaró: “Hablé abiertamente de lo que hice, del lenguaje horrible, de que me presionaron, al punto de que no distinguía el bien del mal”.

“No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, lamentó y, por último, concluyó: “Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad”, por eso, “cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”.

Dos semanas atrás, un jurado civil estadounidense la encontró culpable por haber “actuado con malicia” al orquestar una presunta “difamación” contra su exmarido, Johnny Depp, en una nota periodística publicada en 2018 en el Washington Post en el que aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica.

Depp y Heard se conocieron en 2012, mientras él aún salía con Vanessa Paradis, en 2015 se casaron, pero 15 meses más tarde la actriz pidió el divorcio, lo acusó por violencia doméstica y pidió una restricción de alejamiento. “Soporté abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny, incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él”, detalló en la demanda. Poco después, alcanzaron un acuerdo millonario y la perimetral se dio de alta.

La actriz y modelo deberá pagarle 15 millones de dólares al protagonista de Piratas del Caribe, aunque en primera instancia la defensa de Heard, Elaine Bredehoft, dijo que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex y los abogados del actor de 59 años insinuaron que no lo cobrarían.

El lunes pasado, Heard rompió el silencio tras el veredicto y señaló: "No los culpo (al jurado). De hecho los entiendo. Él es un personaje muy querido y la gente cree que le conoce; es un actor fantástico"

En esa ocasión, también remarcó el “odio” al que fue sometida en redes sociales que consideró fuertemente injusto. Al respecto, aseguró: “Incluso, alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si creen que estoy mintiendo, ni siquiera podrían mirarme a los ojos y decirme que creen que en las redes sociales hubo una representación justa”.

“No me importa lo que piensen de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio a puertas cerradas. No pienso que la persona promedio deba saber esas cosas, así que no lo tomo como algo personal”, había confirmado en una entrevista que llevó un tono mucho más combativo.