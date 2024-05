El Proyecto de Vinculación Territorial de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) “Haciendo Rap Juntxs” no tiene muchos años de historia. O por lo menos, parecen pocos cuando sus participantes describen el impacto que éste tuvo, y tiene, en sus vidas. Surgido en 2022 con la premisa de que el rap es la narrativa del conurbano, abrió las puertas de la institución a raperos de toda la provincia, la mayoría de ellos provenientes de barrios carenciados que nunca habían tenido acceso a la universidad, y les dio herramientas para que cuenten sus vivencias a través de la música. En solo dos años creó un colectivo de artistas que llevaron adelante un programa de radio, editaron un libro de letras de raperos bonaerenses y grabaron su primer disco, que será presentado el próximo 8 de junio en el Auditorio Leonardo Favio de la UNAJ.



Un encuentro colectivo

“Haciendo Rap Juntxs” es el nombre del primer disco del grupo de raperos coordinado por el equipo de docentes de la UNAJ a cargo del investigador Martín Biaggini. Al igual que su libro editado en 2023 por Leviatán, “Haciendo Rap Juntxs: antología de letras de raperos y raperas del conurbano de Buenos Aires”, éste lleva el nombre del Proyecto de Vinculación Territorial que los unió en un primer momento. “Todo lo que logramos lo hicimos juntos, uniendo fuerzas”, reflexionan emocionados los integrantes del colectivo, que reconocen en el disco un cierre de ciclo.

Realizado con el apoyo de la UNAJ y el subsidio del programa “Culturas Colectivas” del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, este disco presenta cuatro canciones compuestas colectivamente por raperos que, a partir del programa, dejaron de lado sus diferencias territoriales para reflexionar sobre las problemáticas e injusticias que los movilizan a expresarse. “Cara a Cara, no les da la cara” de Mr. Hyde, Dany de Caraza y Chamo MC; “Sentimientos sobre el mic” de Luna, Joni2020, y Pinta Ruido; “Un día a la vez” de Shhu, Normy y Juan Doble H; y “Fluye” de Ram Das y Brujah, proponen cada una a su manera un recorrido por el conurbano bonaerense desde la mirada situada de sus compositores.

Coautor de “Un día a la vez”, Juan José Bataglia es el artista oriundo de Villa Palito detrás del pseudónimo “Juan Doble H”. Rapero y militante del Hip Hop, dice sobre el programa “Haciendo Rap juntxs” que “el mensaje que nos dio Martín desde el principio es que la salida de nuestros problemas es colectiva. Gran parte del grupo vivimos en barrios carenciados, pero no dejamos de meterle. Mis letras hablan de las cosas que vivimos cotidianamente, de las adversidades, de cosas en contra que pasan y que son miles en esta actualidad del país”.

Como Juan, la mayor parte del grupo no conocía la UNAJ. Nunca habían tomado clases en la institución, ni habían formado parte de sus programas. “Haciendo Rap Juntxs” no solo les abrió las puertas a la universidad, sino que les aportó herramientas para profesionalizar su carrera. “Yo estoy muy orgullosa de haber llegado a la universidad por el programa. La primera vez que entré me pareció grandísima. Me acuerdo que dimos un show en el que participaron alumnos, alumnas, profesoras y profesores. Fue un encuentro muy lindo”, recuerda Luna Lizarraga, o simplemente “Luna” dentro del Hip Hop, coautora de “Sentimientos sobre el mic” y artista de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

Narrar el conurbano

Según cuenta el director del proyecto, el disco no formaba parte de los objetivos del grupo. Era más bien un deseo lejano separado de ellos por barreras técnicas y económicas. “El punto de inflexión sucedió cuando se contactó con nosotros Elliot Gann, un beatmaker de Estados Unidos, para decirnos que le encantaba nuestro proyecto y quería venir a darnos un curso. Era algo que veíamos imposible, pero sucedió. Vino a la universidad con un equipo de artistas de todo el mundo”, cuenta Biaggini sobre este evento que abrió nuevos horizontes para el colectivo de raperos.

Unidos, respaldados por la universidad y el Instituto Cultural, y valorizados por la escena del under internacional, los artistas de la UNAJ le pusieron el cuerpo a este proyecto que, para muchos, sintetiza el deseo de representar un territorio con historias silenciadas. Daniel Bravo es el rapero de Villa Caraza detrás del pseudónimo “Dany de Caraza”. Cartonero de oficio y coautor de “Cara a Cara, no les da la cara”, dice que “acá la mayor parte de la población es recolectora. La pobreza está avanzando mucho en el barrio y esto me toca muy de cerca. Es la realidad, lo que yo vivo, y eso hay que representarlo con el arte. Por eso, me llamo Dany de Caraza”.

Con este horizonte en mente, el grupo emprendió la grabación de su primer disco y el rodaje de cuatro videoclips. “Después de presentar el libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuvimos un entusiasmo importante. El proyecto se organizó de una manera en la que todos teníamos voz y voto. La universidad nos apoyó en todo y eso nos dio un gran impulso. Nos permitimos soñar a pesar de la realidad que estamos viviendo, haciéndola juntos”, dice Maximiliano Ruggiero, o “Ram Das”, coautor de “Fluye” y un referente indiscutido de la vieja escuela del rap nacional de la década del noventa, en la que participó con su agrupación “Encontra del Hombre”.

El próximo 8 de junio, a las 12 horas, el colectivo de raperos presentará su disco en el Auditorio Leonardo Favio de la UNAJ, en un encuentro abierto que contará con la participación de los estudiantes de la materia Prácticas Culturales. Así, se cerrará el circuito educativo propuesto por la Secretaría de Política y Territorio, en el cual lo generado por la apertura de la universidad amplía los programas educativos de la institución. Sin embargo, “Haciendo Rap Juntxs” no deja de crecer. “A partir de estas experiencias, se fueron enterando en otros países de nuestro proyecto y empezamos a hacer conectas. Ya grabamos con artistas de México y Colombia”, adelanta con entusiasmo el director del proyecto.