Un nuevo plan de estudios dirigido a deportistas de alto rendimiento que estén cursando el secundario comenzará a implementarse desde el año próximo en el Instituto River Plate con miras de "llevarlo a todo el país, en todas las disciplinas", según anunció hoy el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.



"A partir de hoy, la ciudad va a ser el primer distrito que va a probar este nuevo plan de estudios, específico, que es compatible para los deportistas de alto rendimiento que están cursando el secundario. Van a poder seguir haciéndolo de una manera más fácil", dijo Rodríguez Larreta en la presentación del nuevo plan de estudios en la sede del Instituto River Plate, ubicado en el barrio porteño de Núñez.



"Propusimos desde River el 'Programa Dar' para deportistas de alto rendimiento que les permite una currícula más laxa, más restringida, que les permite entrenarse en lo más alto", señaló el presidente del Club Atlético River Plate, Jorge Brito.



Además, destacó que el plan busca "atacar un problema que tenemos que es la deserción escolar".



"En algún momento hasta nosotros como adultos no tenemos en cuenta la prioridad que supone estudiar. Eso no nos puede pasar", sostuvo Rodríguez Larreta, y agregó: "Todos en la Argentina, todos sin excepción, tienen que terminar la escuela".



La iniciativa surgió del secretario general de River, Stéfano Di Carlo, y el plan de estudios comenzará a implementarse en el club, según se indicó.



"Todos los futbolistas que están hoy en Casa River y que son parte del Instituto River van a estar cursando a través del sistema Dar. Esto se irá incrementando paulatinamente al punto que incorporará a todos los deportistas del club y luego podrá abrirse al resto de la comunidad", explicó sobre su implementación Di Carlo.



El jefe de Gobierno porteño sostuvo que el objetivo es replicar esta experiencia en "todo el país".



"Esta es una iniciativa que queremos que crezca en la ciudad. Ya estamos hablando con otros clubes. Obviamente llevarlo a todo el país en todas las disciplinas, no solamente el fútbol", dijo.



En este sentido, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, informó que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidieron una reunión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Comité Olímpico. "Lo que queremos pedirle a la AFA y al Comité Olímpico es que sea requisito el secundario completo para poder competir, representar al país", señaló.