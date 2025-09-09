El senador nacional Luis Juez, de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, reconoció estar dolido con el presidente Javier Milei por no haberse disculpado luego del ofensivo tuit que le dedicó el influencer libertario Daniel Parisini (El "Gordo" Dan) en redes sociales, en el que acusaba al legislador de utilizar a su hija con discapacidad para votar contra el Gobierno.

"Necesito que se disculpen, carajo, necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito. Necesito que me digan perdónanos loco, nos fuimos a la mierda", dijo entre lágrimas el senador en una entrevista con radio Mitre.

La semana pasada, luego de que Juez y otros 62 senadores rechazaran el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, Parisini publicó: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Luego, ante las críticas que le dirigió el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien calificó a las declaraciones de Parisini como "repudiables", el influencer borró el posteo pero publicó otro, en el que expresó con sorna: "Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa".

Este martes, en una entrevista radial, Juez dijo que entiende que Milei "debe estar enojado" por su voto contra el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, pero que "hay límites que no se pueden trasponer".

"Yo no soy un empleado, soy un amigo. Si el concepto de la amistad es el de la dependencia absoluta entonces yo estoy equivocado", agregó.

Según reveló en la entrevista radial, Juez sí recibió una llamada de Guillermo Francos, quien en declaraciones televisivas dijo que el tuit de Parisini fue “una barbaridad” y que “no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería ni la forma que se expresa ni el fondo de la cuestión”.

También fue contactado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "Yo le dije: 'Mirá, Karina, si algo me enamoró de tu hermano fue la empatía desde el primer día con la situación de mi hija Milagros. Esto no lo entiendo'", contó Juez sobre la charla, a lo que Karina Milei le respondió: "Nosotros no pensamos así, no sostenemos esas ideas, quiero que lo sepas y quiero pedirte perdón".