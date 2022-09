La cantante y actriz Selena Gómez anunció la fecha de estreno de su documental "My Mind & Me" (Mi Mente y Yo, en español), en el que aborda sus problemas de salud mental y que se estrenará en todo el mundo a través de la plataforma Apple TV+ el próximo 4 de noviembre.

"Después de estar años en el centro de la atención pública, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanzó un nuevo pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz", indicó Apple en un comunicado.



Por su lado, la intérprete nominada al Grammy publicó un adelanto del filme en sus redes sociales y escribió: "Mi mente y yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar. Pero no cambiaría mi vida".

Como cantante, Gómez vendió más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y acumuló más de 45.000 millones de reproducciones de su música, a través de los servicios de streaming de todo el mundo.



"Este año recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica 'Only Murders in the Building', en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short", remarcaron desde Apple.

Por otro lado, se precisó que el filme cuenta con dirección y producción de Alek Keshishian, quien dirigió el documental más exitoso de su tiempo, el emblemático filme aplaudido por la crítica "A la cama con Madonna", que todavía se considera una de las películas más vistas de su género.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la nueva película es el segundo proyecto de Apple con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración en el documental nominado al Emmy, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".

Qué problemas de salud tuvo Selena Gómez

Selena Gómez, quien saltó a la fama desde la infancia por su participación en el programa infantil "Barney y Amigos" y, posteriormente, en "Los Hechiceros de Waverly Place" de Disney, tuvo una gran carrera ascendente entre su música, el cine y la televisión.

Entre 2012 y 2014, Gómez fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos, a través de infecciones generalizas, que dañan el tejido de los órganos.

Foto: Instagram/SelenaGomez

Durante 2017, tuvo que suspender su gira "Revival Tour" por motivos que no se dieron a conocer en su momento. En septiembre del mismo año, la artista reveló que tuvo que retirarse de los eventos públicos porque había recibido un trasplante de riñón de parte de su amiga, la actriz Francia Raisa.

Debido a su diagnóstico, y durante la misma intervención, a Selena Gomez se le rompió una arteria y se tuvo que efectuar una cirugía de emergencia para construir una nueva, usando una vena de su pierna.

Tras su mediática relación con Justin Bieber y las críticas recibidas hacia su cuerpo y sus actuaciones, la cantante de éxitos como "Good For You"; "Lose You To Love Me"; y "Baila Conmigo", comenzó a ser más abierta sobre su salud mental, la ansiedad y la depresión.

Estuvo internada en varias ocasiones en centros de rehabilitación y aseguró que se toma "descansos prolongados de las redes sociales" y que "no las tiene instaladas" en su teléfono personal. En 2020, confirmó que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

