El cantante canadiense Shawn Mendes anunció este miércoles que cancelará todas las fechas de su gira "Wonder: The World Tour" para concentrarse y cuidar su salud mental.

La novedad se conoce luego de que, a comienzos de este mes, el intérprete de 23 años pospusiera tres semanas la serie de conciertos, decisión que tomó antes de un show en la ciudad de Saint Paul, en el estado de Minnesota (EEUU).

"He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre me ha resultado difícil estar en el camino, lejos de amigos y familiares", había explicado en aquel entonces.

Este miércoles, Mendes publicó un extenso comunicado en el que remarcó que "no estaba totalmente preparado para la carga que me traería el volver a estar de gira".

"En un principio, estaba emocionado por retomar la música en vivo tras la pandemia, pero no estaba nada preparado para lo difícil que sería estar de gira tras todo este tiempo. Después de hablar con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para ponerme a tierra y volver más fuerte", explicó.

Y agregó: "En este momento debo poner mi salud como mi principal prioridad. Esto no significa que no vaya a hacer nueva música y no puedo esperar a veros de gira en el futuro".

Los conciertos cancelados corresponden a los previstos para Estados Unidos, Canadá y Europa. El artista reconoció que "le rompe el corazón" tener que cancelar las fechas que debía realizar.

"Les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los quiero mucho y les agradezco todo el apoyo y por estar al lado mío en todo este viaje", cerró.



Ataques de ansiedad y dismorfia corporal

En 2021, el vocalista de éxitos como "Señorita"; "Treat You Better"; y "Stitches" reconoció que tiene dismorfia corporal, un trastorno que provoca que una persona se obsesione con la imagen que le devuelve el espejo.

En declaraciones con la revista Wonderland, Mendes sostuvo: "Aparecí sin remera en varias publicidades que se veían por toda la ciudad y la verdad es que, después de participar en una sesión de fotos en la que se supone que tenés que salir sexy, tu mente se puede ver muy afectada".

Por otro lado, en 2018, explicó que la letra de uno de sus temas llamado "In My Blood", trataba sobre sus ataques de ansiedad y argumentó que una de las claves que le servían para mejorar ante una situación mental y emocional difícil era “reconocer que algo va mal”.

En otra entrevista con el diario The Guardian, admitió que llegó a considerar seriamente poner punto final a su carrera debido al agotamiento y el estrés que le suponía.

"Sí, estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía dentro de ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida", sentenció.