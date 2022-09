Gimnasia y Esgrima La Plata, alentado por tres mil hinchas que se trasladaron hasta Santiago del Estero ilusionados con conservar la punta del campeonato de la Liga Profesional de fútbol, vio truncada esa posibilidad en tiempo de descuento, cuando su equipo cayó 1-0 frente al local Central Córdoba, lo que le permite a Atlético Tucumán finalizar la vigésima fecha del certamen como único puntero del certamen.



Un golazo de Gonzalo Torres con un remate de derecha al ángulo tras una buena combinación con Hernán López Muñoz, familiar de Diego Maradona, luego de comenzar la jugada Deian Verón, hijo del vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián, le dio el triunfo a los dirigidos por Abel Balbo en el estadio Madre de Ciudades.

Los tres futbolistas mencionados empezaron en el banco de suplentes este encuentro en el conjunto local, que con los tres puntos solidificó su objetivo de permanecer en primera división.



Mientras, los conducidos por Néstor Gorosito permanecen como escoltas de los tucumanos a dos puntos, con la misma cantidad de unidades que Boca Juniors pero mejor diferencia de gol.



Gimnasia salió a jugar con la convicción de un equipo que pelea por el título y por casi 20 minutos se erigió en el dueño de las acciones, a través de una recuperación rápida en campo rival, pero esta no lograba eco cuando sus jugadores pasaban los tres cuartos de campo rival.



Por eso Central Córdoba, a sabiendas de que Gimnasia dominaba pero no lastimaba, lentamente se fue rehaciendo a partir de la contrarrecuperación del balón, y cuando podía era más punzante que los visitantes.



De hecho Alejandro Martínez, ex Defensores de Belgrano, tuvo una inmejorable oportunidad con un disparo de zurda desde el borde del área que dio en el travesaño del arco defendido por Rodrigo Rey y el balón picó en la línea de sentencia antes de salir.

Para la segunda etapa todo volvería a repetirse, porque en el arranque otras vez Gimnasia tomó el mando del desarrollo, pero con las mismas características del principio, y nuevamente entonces Central Córdoba fue encontrando su tiempo de protagonismo en el partido.



Pero cuando todo parecía sellarse con un 0-0, que en definitiva resultaba justo, apareció la jugada mencionada anteriormente y entonces Central Córdoba dio un salto de calidad y cantidad en las posiciones de la tabla de promedios, ya que dejó a Arsenal entre el equipo y Aldosivi (lo visitará el próximo lunes desde las 19), que es el primero que está descendiendo (el último es Patronato), y con Sarmiento, de Junín, al alcance de la mano.