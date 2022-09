Metronomy, Chet Faker, The Magnetic Fields, The Blaze y Devendra Banhart son algunos de los artistas que estarán en Buenos Aires en diciembre para el festival independiente "Music Wins Festival 2022" que sellará su regreso en el Club Ciudad de Buenos Aires.



Con el anuncio de la venta de entradas, disponibles a partir del próximo martes, también se terminó de develar la grilla con los nombres otros artistas internacionales como de Alvvays, Lucy Dacus y Crumb que serán parte de esta tercera edición del 10 de diciembre.



Para celebrar el regreso, se presentará un día antes Flex Floxes, el grupo indie rockero liderado por el cantante Robin Peckold, desde el escenario del C Complejo Art Media, en el barrio porteño de Chacarita.



Por el festival, que tuvo una primera edición en 2014 y otra en 2016, han pasado artistas como Tame Impala, Air, Primal Scream, Mac de Marco, Courtney Barrnett, Kurt Vile, La Femme y otros de la escena internacional.