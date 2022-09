Este sábado el club brasileño ABC ascendió a la Serie B de ese país tras superar por 1-0 a Paysandú. Sin embargo, los festejos se vieron opacados por la agresión que sufrió una pareja de hinchas luego de que celebraran la victoria con un beso en sus redes sociales.

El domingo por la noche el joven Jean Lopes publicó en su cuenta de Twitter una imagen junto a su novio, Dioges Junior, y la frase "Amor na Frasqueira", como son conocidos popularmente los hinchas del ABC. Horas más tarde, los comentarios homofóbicos se multiplicaron debajo de la foto.

"Desde que abrí la puerta de mi closet y me fui, nunca quise ocultarle a nadie quién soy y mucho menos quiero volver allí. Los términos maricón, fresco, baitola, etc., no me afectan. Hasta respondo", publicó Dioges, ante la agresión.



Afortunadamente, pese al odio de algunos comentaristas, la foto recibió más de 20 mil likes y muchos creadores de contenido simpatizantes del ABC se sumaron al apoyo en redes.