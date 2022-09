Comenzó ayer la 26° Semana del Cine en Salta y entre las diversas actividades, hoy tendrá lugar el conversatorio "Conocimientos, experiencias y saberes de las productoras audiovisuales salteñas", organizado por el Laboratorio de Producción Audiovisual Experimental (LAPAE) de la Universidad Nacional de Salta.

Con la moderación de la docente Ana Inés Echenique, se podrá conocer a un grupo de mujeres que representan uno de los engranajes clave en la realización audiovisual, como lo es el rol de las productoras.

Así, este primer encuentro contará con la participación de María Sol Villena, de la productora Anacrofante Audiovisuales, profesora e investigadora UNSa; Patricia López Mompó, productora audiovisual, docente universitaria, y copropietaria de Dircom AVLAB; Mariel Vitori, productora audiovisual, ejecutiva en Shooting Salta y Comisión Directica ARAS; Maru Rocha Alfaro, feminista, productora de medios, cortos y documentales, de Radio Nacional y la UNSa; y, Andrea Rico, gestora cultural, docente y realizadora y productora audiovisual.

La actividad comenzará a las 18, en el SUM de la Usina Cultural, con el objetivo de generar un espacio para que las productoras audiovisuales salteñas pongan en común sus prácticas. Desde LAPAE se sostiene que cada uno de estos relatos contribuirá a trazar un mapa de experiencias locales, cruzadas transversalmente por políticas públicas, emprendimientos, acontecimientos biográficos y contextos sociohistóricos.

En diálogo con Salta/12, Echenique contó que la iniciativa surgió después de retomar el ciclo "Entrevistas en el aula", que tuvo lugar hace 7 años en las instalaciones de la Universidad pública de Salta. En ese momento, participaron las reconocidas directoras salteñas Bárbara Sarasola-Day, Lucrecia Martel y Daniela Seggiario.

Para esta reedición se decidió indagar sobre el rol de las productoras, y se invitó a la directora y productora de Caschi Cine, Cristina Tamagnini, junto a María Sol Villena y Maru Rocha Alfaro. "Me pareció interesante compartir esa experiencia con los alumnos", dijo la docente de las últimas materias de la carrera en Ciencias de la Comunicación, que se imparte en Salta.

Una vez terminada esta nueva edición, la propuesta se compartió con los organizadores de la Semana del Cine, a cargo de la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Salta, y se decidió ampliar el número de productoras. Si bien en Salta existe un gran número de productoras, Echenique sostuvo que la propuesta de hoy, "es un primer semillero para pensarnos y dar visibilidad a una de las tareas que es central dentro de la realización audiovisual".

Sobre todo porque a través de los relatos compartidos se buscará poner en tensión, visibilizar y deconstruir -desde una perspectiva de género- un trabajo profesional marcado por un singular intersticio: ser productoras, mujeres, salteñas y desempeñarse laboralmente en su territorio origen. "Allí donde muchos verían una dificultad, este conversatorio encuentra un gran potencial para trabajar en redes de mujeres audiovisuales", se manifestó desde LAPAE.

La persona que se desempeña en el rol de la producción suele ser la responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una pieza audiovisual, complementando así la actividad creativa del director. También, suele ser la representante legal de una obra cinematográfica.

En ese sentido, Echenique dijo que el rol de "armar para otros", en este caso para el director, no implica que una producción no tenga un estilo y una impronta particular. Incluso aseguró que las exponentes de la jornada "tienen un estilo propio de cómo hacer o cómo convocar esas producciones".

Sin embargo, destacar la figura de las productoras también implica marcar una cuestión de género, pues suelen estar directamente relacionadas a la figura de un director o directora. La frase: "es la productora de...", es usual en el ámbito del cine, y requiere de un mayor cuestionamiento cuando se da cuenta de que la mayoría de las personas a cargo de las direcciones suelen ser varones.

A modo de ejemplo, la docente dijo que pareciera que las productoras contrajeron matrimonio, ya que les colocan automáticamente con el apellido del director. "Lo que te invisibiliza automáticamente", expresó.

En el caso puntual de las productoras que participarán en el intercambio, la gran mayoría empezó haciendo producción en radio hasta llegar a lo audiovisual, lo que para Echenique no es azaroso, sino que habla de "mujeres situadas en un territorio, con las posibilidades que se brindan en el territorio". Es por ello que el objetivo principal es "visibilizar el trabajo en red y de forma asociativa" que está presente en la provincia y con ello, "mostrar todo lo que se produce en Salta".

También queda de manifiesto la creación de nuevas narrativas vinculadas a una perspectiva de género, que posibilita ubicar a las mujeres en otro lugar y no como meras denunciantes de la desigualdad trazada por el sistema patriarcal. Más bien, desde "otra etapa del feminismo", donde el principio es "ocupar los espacios, hablar desde esos lugares y habilitarnos entre todas".